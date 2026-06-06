/Ebola Virus: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎబోలా కలకలం..ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుంది..? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే..

Ebola Virus Precautions: ఎబోలా ఇపుడు ప్రపంచాన్ని వణికిస్తోంది. ప్రాణాంతకమైన వైరస్ సోకితే.. శరీరంలోని ప్రతి అవయవాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. దీంతో అవయవాలు దెబ్బతిని ప్రాణనష్టం జరుగుతుందని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. ఎబోలా వైరస్ అనేది ప్రాణాంతకమైన వైరల్ హెమరేజిక్ ఫీవర్ కు దారితీస్తుంది. ఇది శరీరంలో అంతర్గత, బాహ్య రక్తస్రావానికి, శరీరంలోని అవయవవాల వైఫల్యానికి కారణమవుతుంది.
హైదరాబాద్ లో ఎబోలావైరస్ కలకలం రేపింది. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టుకు వచ్చిన ఓ ప్రయాణికుడి ఎబోలా వైరస్ హిస్టరీ ఉన్నట్టు గుర్తించారు. సూడాన్ నుంచి నుంచి శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టుకు చేరుకున్న మహ్మద్ అనే ప్రయాణికుడిని పరీక్షించడంతో ఎబోలావైరస్ లక్షణాలు బయటపడ్డాయి. ఎబోలో వైరస్ హిస్టరీ ఉన్నట్టు గుర్తించిన వైద్య సిబ్బంది వెంటనే అప్రమత్తయ్యారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇటీవల ఎబోలా వైరస్ వ్యాప్తి, ప్రభావ తీవ్రతతో మరణాల వార్తలు వెలుగులోకి వచ్చిన నేపథ్యంలో తాజాగా ఎబోలా లక్షణాలున్న వ్యక్తి శంషాబాద్ చేరుకున్నాడనే వార్తతో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. సుడాన్ నుంచి వచ్చిన మహ్మద్ ను తక్షణమే గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఏర్పాటు చేసిన ఐసోలేషన్ సెంటర్కు తరలించారు. అనుమానితుడైన మహ్మద్ నుంచి శాంపిల్స్ సేకరించి సీసీఎంబీకి పంపించినట్టు గాంధీ ఆసుపత్రి వైద్యులు తెలిపారు.
ఎబోలా వైరస్ వ్యాప్తితో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు తలెత్తుతాయని అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. పొరుగుదేశాలనుంచి వచ్చే ప్రయాణికుల ద్వారా భారత్ లో ఎబోలా తీవ్రత ప్రబలకుండా… జ్వర తీవ్రత ఉన్నవారిని గుర్తించేందుకు అన్ని విమానాశ్రయాల్లో ధర్మల్ స్కానింగ్ నిర్వహిస్తున్నారు. శరీర ఉష్ణోగత్ర ఎక్కువగా ఉన్నవారిని గుర్తించి క్వారంటైన్ లో ఉంచి చికిత్స అందించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు.
ఎబోలా వైరస్ సోకిన వ్యక్తుల రక్తం, లాలాజలం, చెమట, వాంతులు, లేదా ఇతర శరీర ద్రవాల ద్వారా ఒకరి నుండి మరొకరికి నేరుగా వ్యాపిస్తుంది. గబ్బిలాలు లేదా ఇతర అడవి జంతువుల ద్వారా మనుషులకు సంక్రమిస్తుంది. ప్రధాన లక్షణాలు వ్యాధి సోకిన 2 నుండి 21 రోజుల మధ్యలో లక్షణాలు అకస్మాత్తుగా కనిపిస్తాయి. ఆకస్మిక తీవ్ర జ్వరం, తలనొప్పి, కండరాల నొప్పులు తీవ్రమైన వాంతులు, విరేచనాలు విపరీతమైన అలసట, నీరసం కనిపిస్తోంది. కొన్ని కేసుల్లో శరీరం లోపల, బయట రక్తస్రావం జరుగుతుంది. ఎబోలా వైరస్ సోకిన తర్వాత ప్రయాణించడం మానుకోవాలి. ఎబోలా బారిన పడిన వారు వాడిన వస్తువులను ఇతరులు తాకకూడదు. అపరిశుభ్రమైన మాంసాహారాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఏదైనా అనుమానిత లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు. ఎబోలా వైరస్ ఎలా సోకుతుంది. వైరస్ ప్రభావిత బాధితులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే అంశాలపై డాక్టర్లు ప్రత్యేకంగా చెబుతున్నారు.
ఎబోలా వ్యాప్తి నియంత్రణకు ఏపీ ఆరోగ్య శాఖ అప్రమత్తం..
ఎబోలా వ్యాప్తి నియంత్రించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. తిరుమల యాత్రకు వచ్చే వివిధ ప్రాంతాల వారిద్వారా ఎబోలా లక్షణాలు ఇతరులపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని భావించిన వైద్యాధికారులు తిరుపతి రుయా ఆస్పత్రిలో ప్రత్యేక స్క్రీనింగ్ విభాగం, క్వాంటైన్ విభాగాలను సిద్ధంచేశామని ఎబోలా నోడల్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ రమాదేవి తెలిపారు. రేణిగుంట విమానశ్రయంలోనూ వైద్య ఆరోగ్యశాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక స్క్రీనింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశామని అక్కడి అధికారులు తెలిపారు.
ఎబోలా వైరస్ వ్యాప్తిని నియంత్రించేందుకు ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలే మంచిఫలితాలను ఇస్తాయని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎబోలా ప్రభావ తీవ్రతను నియంత్రించేందుకు ఎలాంటి వ్యాక్సిన్ లేదని, ముందస్తు జాగ్రత్తలే ఉత్తమమని ఎయిమ్స్ చిన్నపిల్లల వైద్యనిపుణులు నరేంద్ర కుమార్ అరోరా అభిప్రాయం వ్యక్తంచేశారు.
ఎబోలా వైరస్ లక్షణాలున్న వారిని గుర్తించి క్వారంటైన్ లో ఉంచి మెరుగైన చికిత్స అందించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నామని విజయవాడ సర్వజన ఆస్పత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ ఏడుకొండలరావు తెలిపారు.
భారతదేశంలోనే తొలిసారిగా ఏకకాలంలో 18 అంకుర సంస్థల ద్వారా ఏపీలో వైద్యసేవలను రోగులకు అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చామని ఆ రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ తెలిపారు. ఏఐ ఆధారిత నిర్ధారణ పద్ధతులు, రిమోట్ మానిటరింగ్, టెలీమెడిసిన్, ప్రజారోగ్య సమాచార విశ్లేషణతో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు ఆరోగ్య సేవలను చేరువ చేసేలా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. ఏపీ డిజిటల్ హెల్త్ మిషన్ ద్వారా వ్యాధుల పై ముందస్తు హెచ్చరికలతో పాటు డేటా ఆధారిత ప్రణాళికలు, ఆసుపత్రుల మధ్య వైద్య సేవల్లో సమన్వయం దిశగా చొరవ చూపుతోందని అభిప్రాయ పడ్డారు.
ఎబోలా వ్యాప్తి నియంత్రణకు అధికార యంత్రాంగం చర్యలు చేపట్టింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అన్ని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో వైద్యసిబ్బందికి అవగాహన కల్పించి ఎబోలా లక్షణాలున్న వారికి ప్రత్యేకంగా చికిత్స అందించేలా చర్యలు చేపట్టారు. వేసవిలో ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యం చేయకుండా… అందుబాటులో ఉన్న ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో మెరుగైన చికిత్స పొందేందుకు వెనుకాడవద్దని వైద్యనిపుణులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
అప్రమత్తమైన అధికార యంత్రాంగం - ఎయిర్ పోర్టులో ప్రత్యేక పరీక్షలు..
హైదరాబాద్ నగరంలో ఎబోలా వైరస్ కేసులు కలకలం సృష్టిస్తున్నాయి. నిన్న ఎబోలా లక్షణాలతో మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు సికింద్రాబాద్ గాంధీ ఆసుపత్రిలో చేరారు. దీంతో ఇప్పటి వరకు ఈ వైరస్ లక్షణాలతో గాంధీలోని ఐసోలేషన్ వార్డుకు చేరిన వారి సంఖ్య 3 కు చేరింది. నిన్న తెల్లవారుజామున ఇద్దరు వ్యక్తులు ఎబోలా లక్షణాలతో జూబ్లీహిల్స్లోని అపోలో ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. వారిని పరిశీలించిన వైద్యులు ప్రాథమిక లక్షణాల ఆధారంగా ఎబోలాగా అనుమానించారు. వారు ఆఫ్రికా దేశాల్లో ప్రయాణించినట్లు సమాచారం. వారిలో ఎబోలా లక్షణాలు కనిపించడంతో వైద్య వర్గాలు హై అలర్ట్ అయ్యాయి. లక్షణాల తీవ్రతను గమనించిన ప్రైవేటు ఆస్పత్రి యాజమాన్యం తక్షణమే స్పందించి వారిని గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ప్రత్యేక వైద్య బృందాల పర్యవేక్షణలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
బాధితులకు తీవ్రమైన జ్వరం ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వారి రక్తం, లాలాజలం, శాంపిల్స్ను సేకరించి, నిర్ధారణ కోసం హైదరాబాద్లోని సీసీఎంబీ ల్యాబొరేటరీకి పంపించారు. అయితే రిపోర్ట్ రావడానికి కనీసం 24 నుంచి 48 గంటల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది. ఒకవేళ ఇక్కడ పాజిటివ్ అని తేలితే, తదుపరి పరీక్షల కోసం పూణేలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీకి పంపించారు.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్)
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