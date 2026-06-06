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Ebola Virus: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎబోలా కలకలం..ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుంది..? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే..

Ebola Virus: ఎబోలా వైరస్ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తోంది. ప్రజానీకాన్ని హడలెత్తిస్తోంది. వ్యాక్సిన్ లేని ఎబోలా తీవ్రత వ్యాప్తి చెందితే మానవ ప్రాణాలకు ముప్పు వాటిల్లుతోందని వైద్యనిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎబోలా ప్రభావ తీవ్రతను గుర్తించిన ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ దీనిని అంతర్జాతీయ ప్రజా ఆరోగ్య అత్యవసర పరిస్థితిగా ప్రకటించింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో  అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో ఎబోలా నియంత్రణకు చర్యలు చేపట్టారు. విమానాశ్రయాల్లో ప్రత్యేక స్క్రీనింగ్ సెంటర్లు,  ఆస్పత్రుల్లో ప్రత్యేక క్వారంటైన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు. ఇంతకీ ఏమిటీ ఎబోలా వైరస్? ఎందుకు వస్తుంది? ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుంది? ఎబోలా బారిన పడకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 06, 2026, 05:59 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:00 AM IST
Ebola Virus: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎబోలా కలకలం..ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుంది..? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే..
Image Credit: Ebola Case (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎబోలా కలకలం..ఎలా వ్యాప్తి చెందుతుంది..? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
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