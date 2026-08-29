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హైదరాబాదీలకు గమనిక.. మీ ఓటు భద్రమేనా? ఎస్ఐఆర్ నోటీస్ స్టేటస్ ఆన్‌లైన్‌లో చూసుకోండిలా!

హైదరాబాద్ వాసులకు అలర్ట్.. 2026 ఓటర్ల ప్రక్రియలో భాగంగా కొంతమంది ఓటర్లకు నోటీసులు జారీ చేశారు. ఏ కారణంతో నోటీసులు ఇచ్చారో తెలుసుకోవడానికి,  స్టేటస్ చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా వెసులుబాటు కల్పించారు. ఓటర్లు వెంటనే అధికారిక వెబ్‌సైట్‌ https://voters.eci.gov.in/home/hearingNotice ను ఓపెన్ చేసి, అక్కడ ఉన్న ఆప్షన్ల ద్వారా లాగిన్ అయ్యి కారణాన్ని పరిశీలించవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 29, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 11:50 AM IST
హైదరాబాదీలకు గమనిక.. మీ ఓటు భద్రమేనా? ఎస్ఐఆర్ నోటీస్ స్టేటస్ ఆన్‌లైన్‌లో చూసుకోండిలా!
Image Credit: Election Commission Alert Hyderabad:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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హైదరాబాదీలకు గమనిక.. మీ ఓటు భద్రమేనా? ఎస్ఐఆర్ నోటీస్ స్టేటస్ ఆన్‌లైన్‌లో చూసుకోండిలా!
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