Election Commission Alert Hyderabad: స్పెషల్ ఎలక్టోరల్ రోల్ రివిజన్ ప్రక్రియలో భాగంగా మొత్తం 12 లక్షల మంది ఓటర్లకు నోటీసులు విడుదల చేశారు. వివిధ కారణాల వల్ల వీరికి నోటీసులు అందాయి.. బీఎల్ఓలు నేరుగా ఈ నోటీసులను అందిస్తున్నారు. అసలు కారణం ఏమిటో ఆన్లైన్లో కూడా చెక్ చేసుకునే సదుపాయం ఉంది. ఇందులో భాగంగా 5,80,598 మంది నాన్-మ్యాప్డ్ ఓటర్లకు నోటీసులు ఇచ్చారు, అలాగే మరో 6,72,678 మంది ఓటర్లకు కూడా జారీ చేయనున్నారు.
ఆన్లైన్లో నోటీసులు చెక్ చేసుకునే విధానం:
ఆన్లైన్లో ఈ నోటీసులను సులభంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా అధికారిక వెబ్సైట్ https://voters.eci.gov.in/home/hearingNotice ను ఓపెన్ చేసి, మీ మొబైల్ నంబర్ను ఎంటర్ చేయాలి. మీ ఫోన్కు వచ్చే ఓటీపీ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత, 'Documents against notice issued' అనే బటన్ కనిపిస్తుంది, దానిపై క్లిక్ చేయాలి. అక్కడ ఎపిక్ నంబర్, ఓటీపీ నమోదు చేసి, రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్తో లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు నోటీస్ కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ నోటీసు లేకపోతే 'No record found' అని మెసేజ్ వస్తుంది.
ఒకవేళ మీకు నోటీసు ఇస్తే, దానికి గల కారణాలు అక్కడ కనిపిస్తాయి. 'No record found' అని వస్తే రెండు కారణాలు ఉండవచ్చు. ఒకటి మీకు నోటీసు జారీ చేయనట్లు లేదా రెండు మీకు నోటీసు అవసరం లేనట్లు అర్థం. మొత్తంగా 5,80,598 మంది ఓటర్లు నాన్-మ్యాపింగ్ కేటగిరీలోకి వస్తున్నారు. ఓటర్ల వివరాలు సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల ఈ నోటీసులు ఇచ్చారు. ఒకవేళ నోటిఫికేషన్కు స్పందించకపోతే ఓటు వేయడం కష్టతరం అవుతుంది. కాబట్టి, వారు తమ పుట్టిన తేదీ ఆధారంగా స్పందించాల్సి ఉంటుంది.
1987 జూలై 1 కంటే ముందు పుట్టిన వారు ఈసీఐ లిస్టులోని డాక్యుమెంట్లను సబ్మిట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత పుట్టిన వారు 2004 డిసెంబర్ 2 కంటే ముందు పుట్టినట్లయితే, దానికి సంబంధించిన పత్రాలను సమర్పించాలి. వీరు తమ తల్లిదండ్రుల సరైన ధ్రువీకరణ పత్రాలను కూడా సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. 2004 డిసెంబర్ 2 తర్వాత పుట్టిన వారు అయితే, వారికి సంబంధించిన ఏవైనా మూడు పత్రాలను సమర్పించి సరిపోతుంది.
కావలసిన డాక్యుమెంట్లు..
అవసరమైన డాక్యుమెంట్ల జాబితా ప్రకారం: ఐడి కార్డ్తో పాటు, ఉద్యోగుల కోసం పెన్షన్ పేమెంట్ ఆర్డర్ లేదా స్టేట్/సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఐడి కార్డులు, పుట్టిన తేదీ ధ్రువీకరణ పత్రం, పాస్పోర్ట్, బ్యాంక్ లేదా పోస్ట్ ఆఫీస్ పత్రాలు, ఎల్ఐసి, విద్యా ధ్రువీకరణ పత్రాలు, శాశ్వత నివాస ధ్రువీకరణ పత్రం, ఫామ్-ఆర్ (Form-R) సర్టిఫికేట్, కాస్ట్ సర్టిఫికేట్, నేషనల్ రిజిస్టర్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ లేదా హౌస్ ఎలిమెంట్ సర్టిఫికేట్ వంటి వాటిని సమర్పించవచ్చు. ఓటర్లు వెంటనే దీనికి స్పందించాల్సి ఉంటుంది. అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా నోటీసు కారణాన్ని పరిశీలించి, అవసరమైన పత్రాలను వెంటనే అప్లోడ్ చేయాలి. లేనిపక్షంలో, స్థానిక బిఎల్ఓను సంప్రదించి మీ ఓటరు నమోదును ధ్రువీకరించుకోవాల్సి ఉంటుంది.
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