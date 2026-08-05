Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో మరో సంచలనం.. ఏకంగా హైడ్రా చీఫ్ రంగనాథ్ సంతకం ఫోర్జరీ చేసిన 8 కాలేజీలు.!.

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో మరో సంచలనం.. ఏకంగా హైడ్రా చీఫ్ రంగనాథ్ సంతకం ఫోర్జరీ చేసిన 8 కాలేజీలు.!.

Hydraa ranganath signature forged: దాదాపు ఎనిమిది ప్రైవేటు కాలేజీలు హైడ్రా చీఫ్ రంగనాథ్ సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ఫెక్ ఎన్ వోసీ ల కోసం కాలేజీ సిబ్బంది ఈ పనిచేశాయని విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 05, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 12:19 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో మరో సంచలనం.. ఏకంగా హైడ్రా చీఫ్ రంగనాథ్ సంతకం ఫోర్జరీ చేసిన 8 కాలేజీలు.!.
Image Credit: hydraaranganath(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
వామ్మె.. పామునే మింగేసిన కప్ప.. వీడియో వైరల్!
2
3
4
5