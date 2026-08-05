Eight private colleges forged hydraa ranganath signiture: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన హైడ్రా ఇటీవల వరుసగా వివాదాల్లో చిక్కుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లోని పలు కూల్చివేతలపై న్యాయస్థానాలు సీరియస్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఏకంగా రంగనాథ్ ను హైడ్రా చీఫ్ పదవి నుంచి తొలగించాలని ఆదేశాలు కూడా జారీ చేశారు. దీనిపై పలు పార్టీలు సైతం కోర్టు ఆదేశాల్ని స్వాగతించాయి. హైడ్రాపై కోర్టు ఆదేవాలు సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి చెంపపెట్టని చెప్పాయి. మరోవైపు హైదరాబాద్ లో కూల్చివేతలు మాత్రం యథాతథంగా కొనసాగుతున్నాయి.
ఈ క్రమంలో మరో షాకింగ్ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. దాదాపు ఎనిమిది ప్రైవేటు కాలేజీలు.. రంగనాథ్ సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేశాయనే విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. హైడ్రా పేరును దుర్వినియోగం చేస్తూ నకిలీ ఫైర్ ఎన్వోసీలను(NOC) సృష్టించిన కళాశాలలు.. వాటిని ఇంటర్మీడియట్ బోర్డుకు సమర్పించాయి. ఈ విషయాన్ని గుర్తించి హైడ్రా అధికారులు విచారించగా అవన్ని ఫెక్ సంతకాలు అనే విషయం బైటపడింది.
ఏకంగా హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ సంతకం ఫోర్జరీ చేసినట్లు నిర్ధారించారు. దీనిపై హైడ్రా అధికారులు సీరియస్ అయ్యారు. నకిలీ పత్రాలు సమర్పించిన ఎనిమిది ప్రైవేట్ కళాశాలల గుర్తింపును రద్దు చేయాలని సంబంధిత అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
అంతే కాకుండా.. ఈ ఘటనపై ఆయా కాలేజీలపై లేక్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు కేసు నమోదుచేసుకున్న పోలీసులు ఫోర్జరీ, నకిలీ పత్రాల సృష్టి తదితర కోణాల్లో విచారణ చేపట్టారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook