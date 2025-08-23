Video Viral: హైదరాబాద్ లో మరో ఘోరం.. పందిరి వేస్తుండగా కరెంట్ షాక్.. ఒకరు స్పాట్, మరో ముగ్గురు సీరియస్.!. షాకింగ్ వీడియో..

Electrocution incident in lothkunta hyderabad: ఇటీవల కాలంలో హైదరాబాద్ లో కరెంట్ షాక్ ఘటనలు ఆందోళనలు కల్గిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే జన్యాష్టమివేడుకల్లో భాగంగా తీసిన శోభయాత్రలో రామంతాపూర్ లో విద్యుత్ షాక్ ఘటనలో ఆరుగురు దుర్మరణం చెందిన విషయం తెలిసిందే.ఈ ఘటనతో హైదరాబాద్ వాసులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. అది మరువక ముందే మరో షాకింగ్ ఘటన లోతు కుంట పరిధిలో చోటు చేసుకుంది.
హైదరాబాద్లో కరెంట్ షాక్తో మరో వ్యక్తి దుర్మరణం
6 రోజుల వ్యవధిలో 10 మంది మృతి
లోతుకుంటలో ఓ ఇంట్లో శుభకార్యం పందిరి వేస్తుండగా కరెంట్ వైర్ ఐరన్ రాడ్కు తగిలి కరెంట్ షాక్
ప్రమాదంలో ఒకరు మృతి.. ముగ్గురికి గాయాలు
సంఘటన శుక్రవారం జరగగా, నేడు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ విడుదల https://t.co/JPwoMQzpdX pic.twitter.com/Yhr6h8gG64
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 23, 2025
హైదరాబాద్ లో లోతుకుంట పరిధిలో శుభకార్యం కోసం పందిరి వేస్తుండగా.. కరెంట్ వయర్ ఐరన్ రాడ్ కు తాకింది. దీంతో కరెంట్ పాస్ అయింది. ఈ క్రమంలో నలుగురు కింద పడిపోయారు. ఒక వ్యక్తి స్పాట్ లోనే చనిపోయాడు . మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే స్థానికులు అంబులెన్స్ లో దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ఈ సంఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీంతో మరోసారి హైదరాబాద్ లో ప్రజలు గణేష్ ఉత్సవాల వేళ ఈ ఘటనతో మరింత ఆందోళనకు గురౌతున్నారు. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కరెంట్ షాక్ ఘటనలపై సీరియస్ గా చర్యలు తీసుకుంది.
వినాయక విగ్రహాల వద్ద ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండకుండా చర్యలు తీసుకొవాలని అన్ని శాఖలకు చెందిన అధికారులకు సీఎం రేవంత్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.ఈ క్రమంలో మరోసారి కరెంట్ షాక్ ఘటన చోటు చేసుకొవడం పట్ల ప్రజలు ఒకింత ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
