Electrocution incident in Lothkunta Hyderabad: శుభకార్యం కోసం పందిరి వేస్తుండగా ఒక్కసారిగా వారు ఉపయోగించుకున్న కర్ర అక్కడున్న విద్యుత్ వయర్ కు తాకింది. దీంతో కరెంట్ సరఫరా కావటంతో  నలుగురు వ్యక్తులు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలీ పడిపోయారు. వీరిలో ఒక వ్యక్తి అక్కడికక్కడే చనిపోయాడు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 23, 2025, 11:22 PM IST
  • హైదరాబాద్ లో మరోదారుణం..
  • కరెంట్ షాక్ తో వ్యక్తి స్పాట్..

Video Viral: హైదరాబాద్ లో మరో ఘోరం.. పందిరి వేస్తుండగా కరెంట్ షాక్.. ఒకరు స్పాట్, మరో ముగ్గురు సీరియస్.!. షాకింగ్ వీడియో..

Electrocution incident in lothkunta hyderabad: ఇటీవల కాలంలో హైదరాబాద్ లో కరెంట్ షాక్  ఘటనలు ఆందోళనలు కల్గిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే జన్యాష్టమివేడుకల్లో భాగంగా తీసిన శోభయాత్రలో రామంతాపూర్ లో విద్యుత్ షాక్ ఘటనలో ఆరుగురు దుర్మరణం చెందిన విషయం తెలిసిందే.ఈ ఘటనతో హైదరాబాద్ వాసులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. అది మరువక ముందే మరో షాకింగ్ ఘటన లోతు కుంట పరిధిలో చోటు చేసుకుంది.

 

హైదరాబాద్ లో లోతుకుంట పరిధిలో శుభకార్యం కోసం పందిరి వేస్తుండగా.. కరెంట్ వయర్ ఐరన్ రాడ్ కు తాకింది.  దీంతో కరెంట్ పాస్ అయింది. ఈ క్రమంలో నలుగురు కింద పడిపోయారు. ఒక వ్యక్తి స్పాట్ లోనే చనిపోయాడు . మరో ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వెంటనే స్థానికులు అంబులెన్స్ లో దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

ఈ సంఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీంతో మరోసారి హైదరాబాద్ లో ప్రజలు గణేష్ ఉత్సవాల వేళ ఈ ఘటనతో మరింత ఆందోళనకు గురౌతున్నారు. ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం కరెంట్ షాక్ ఘటనలపై సీరియస్ గా చర్యలు తీసుకుంది.

వినాయక విగ్రహాల వద్ద ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండకుండా చర్యలు తీసుకొవాలని అన్ని శాఖలకు చెందిన అధికారులకు సీఎం రేవంత్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.ఈ క్రమంలో మరోసారి కరెంట్ షాక్ ఘటన చోటు చేసుకొవడం పట్ల ప్రజలు ఒకింత ఆందోళనలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రమాదంకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HyderabadElectrocution incidentLothkuntaElectrocution in lothkuntahyderabad news

