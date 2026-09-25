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Mla Arekapudi Gandhi: సాహితి ఇన్‌ఫ్రా మనీలాండరింగ్ కేసు.!. ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఈడీ సమన్లు..!

Ed summons to mla arekapudi Gandhi: మనీలాండరింగ్ నెట్‌వర్క్‌తో సంబంధం ఉన్న ఆస్తులపై కూడా ఈడీ దృష్టి సారించింది. అంతే కాకుండా.. ప్లాట్లు, విల్లాలు నిర్మిస్తామని డబ్బులు వసూలు చేసి మోసం చేశారనే ఆరోపణలపై ఈడీ తాజాగా..ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి సమన్లు జారీ చేసింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 25, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:13 PM IST
Mla Arekapudi Gandhi: సాహితి ఇన్‌ఫ్రా మనీలాండరింగ్ కేసు.!. ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఈడీ సమన్లు..!
Image Credit: mlaArekapudiGandhi(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Mla Arekapudi Gandhi: సాహితి ఇన్‌ఫ్రా కేసు.. ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఈడీ సమన్లు..
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