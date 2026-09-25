Enforcement Directorate issued summons to mla Arekapudi Gandhi: సాహితీ ఇన్ఫ్రా మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో ఈడీ దర్యాప్తు వేగం పెంచింది. దీనిలో భాగంగా.. శేరిలింగంపల్లి ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నోటీసులు జారీ చేసింది. రూ.842 కోట్ల మోసం జరిగినట్లు ఈడీ అంచనా వేసింది. దీనిలో విచారణ కోసం సెప్టెంబర్ 27వ తేదీన తమ ఎదుట హాజరు కావాలని ఈడి ఆదేశాలు జారీచేసింది. ముఖ్యంగా ఈ కేసులో.. ఎమ్మెల్యే అరికేపూడి గాంధీ బ్యాంక్ ఖాతాల ద్వారా సాహితి ఇన్ఫ్రా నుంచి రూ.2.1 కోట్లు మళ్లించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. రూ.2.1 కోట్ల లావాదేవీలపై ఈడీ ఆరా తీస్తుంది.
మనీలాండరింగ్ నెట్వర్క్తో సంబంధం ఉన్న ఆస్తులపై కూడా ఈడీ దృష్టిసారించింది. ఫ్లాట్లు, విల్లాలు నిర్మిస్తామని డబ్బులు వసూలు చేసి మోసం చేశారనే ఆరోపణలున్నాయి. ప్రాజెక్టులు సకాలంలో పూర్తి చేయలేదంటూ కొనుగోలుదారుల ఫిర్యాదులు చేయడంతో తెలంగాణ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఈ ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా ఈడీ దర్యాప్తు చేపట్టింది. ప్రీ-లాంచ్ ఆఫర్ల పేరుతో కొనుగోలుదారుల నుంచి భారీగా నిధుల సేకరణ జరిపి, వాటిని తమ సొంత, కుటుంబ సభ్యుల ఖాతాలకు మళ్లించినట్లు ఆరోపణలువచ్చాయి.
సంస్థ ఎండీ బి. లక్ష్మీనారాయణ, మాజీ డైరెక్టర్ సందు పూర్ణచంద్రరావుపై బాధితులు అభియోగాలు మోపారు. దాదాపు రూ.126 కోట్ల నిధుల దుర్వినియోగం జరిగినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. బినామీ పేర్లతో ఆస్తులు కొనుగోలు చేసినట్లు దర్యాప్తులో గుర్తించారు. ఇప్పటి వరకు 56 బ్యాంక్ ఖాతాలను ఈడీ ఫ్రీజ్ చేసింది. గతంలో రూ.161 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు అటాచ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.
మరో విడతలో రూ.12.6 కోట్ల విలువైన ఆస్తులు అటాచ్ చేసింది. సంస్థ ప్రకటనల్లో కనిపించిన నటుడు జగపతిబాబును సైతం ఈడీ సాక్షిగా విచారించింది. సంస్థ ఎండీ లక్ష్మీనారాయణను 2024 సెప్టెంబర్లో ఈడీ అరెస్ట్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీకి సమన్లు జారీ చేయడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.