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EWS కటాఫ్‌ మార్కులు, ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై స్టూడెంట్స్ JAC పోరుబాట!

EWS Reservation Demands: దేశ, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈడబ్ల్యూఎస్ విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న అనేక సమస్యలను తక్షణమే ప్రభుత్వాలు పరిష్కారించాలని JAC డిమాండ్‌ చేసింది. పోలీసు, ఇతర నియామకాల్లో  కటాఫ్ మార్కులను తగ్గించాలని కోరింది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 07, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 07:19 PM IST
EWS కటాఫ్‌ మార్కులు, ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్‌పై స్టూడెంట్స్ JAC పోరుబాట!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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