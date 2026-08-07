EWS Reservation Demands: ఈడబ్ల్యూఎస్ విద్యార్థులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తక్షణమే పరిష్కరించాలని EWS స్టూడెంట్స్ JAC డిమాండ్ చేసింది. శుక్రవారం ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం చారిత్రక ఆర్ట్స్ కళాశాల ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో జేఏసీ నాయకులు మాట్లాడారు.. తమ న్యాయమైన డిమాండ్లను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్తూ.. భవిష్యత్ కార్యాచరణను వెల్లడించారు.
ప్రధాన డిమాండ్లు ఇవే..
పోలీసు ఉద్యోగాల నియామకాలలో ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు ప్రిలిమినరీ కటాఫ్ మార్కులను 60 నుంచి 50కి తగ్గించాలని అన్నారు.. సిటిఈటి (CTET), టిఈటి (TET) పరీక్షల్లో ఈడబ్ల్యూఎస్ విద్యార్థులకు అర్హత మార్కులను 90 నుంచి 75కు తగ్గించాలని కోరారు.. జాతీయ స్థాయిలో ప్రత్యేకంగా ఈడబ్ల్యూఎస్ కమిషన్ను వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలని తెలిపారు.
ఇతర రిజర్వేషన్ వర్గాల అభ్యర్థులకు వర్తింపజేస్తున్నట్లే ఈడబ్ల్యూఎస్ విద్యార్థులకు కూడా అన్ని రకాల సంక్షేమ పథకాలు, ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్లు పూర్తిగా అందజేయాలి. దేశవ్యాప్తంగా సాగుతున్న రిజర్వేషన్ హటావో ఆందోళన్కు ఈడబ్ల్యూఎస్ స్టూడెంట్స్ జేఏసీ సంపూర్ణ సంఘీభావాన్ని ప్రకటిస్తున్నట్లు నాయకులు తెలిపారు. ప్రతిభ కలిగిన పేద విద్యార్థులకు ఆయా రంగాల్లో సరైన అవకాశాలు రావాలంటే వ్యవస్థలో సమగ్ర మార్పులు అవసరమని వారు అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ సందర్భంగా ఈడబ్ల్యూఎస్ స్టూడెంట్స్ జేఏసీ వ్యవస్థాపకుడు నల్లమద్ది శివారెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ఏళ్ల తరబడి ఈడబ్ల్యూఎస్ విద్యార్థులు తీవ్ర అన్యాయానికి గురవుతున్నారని వాపోయారన్నారు. విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాల్లో ఎదురవుతున్న సాంకేతిక, నిబంధనల చిక్కులను తొలగించి ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు ఊరట నివ్వాలని కోరారు. ప్రభుత్వం మా డిమాండ్లపై వెంటనే స్పందించకపోతే, వచ్చే రోజుల్లో ఉద్యమాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుతో ఆడుకుంటే సహించేది లేదని తేల్చిచెప్పారు.
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