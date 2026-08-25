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Fake Doctors: ఇంటర్‌తో డాక్టర్‌ అవతారం.. హైదరాబాద్‌లో ఫేక్‌ డాక్టర్లు కలకలం

Fake Doctors Arrest In Hyderabad: ఇంటర్‌ ఫెయిలైన వారు.. డిగ్రీ చదివిన వాళ్లు వైద్య సేవలు అందిస్తూ ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న ఫేక్‌ డాక్టర్ల భరతం పట్టారు. హైదరాబాద్‌లో టాస్క్‌ఫోర్స్‌ పోలీసులు విస్తృత దాడులు చేసి నకిలీ డాక్టర్లను అరెస్ట్‌ చేశారు. పెద్ద ఎత్తున నకిలీ డాక్టర్లు దొరకడంతో అక్కడి ప్రజలు భయాందోళన చెందుతున్నారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 25, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 04:44 PM IST
Fake Doctors: ఇంటర్‌తో డాక్టర్‌ అవతారం.. హైదరాబాద్‌లో ఫేక్‌ డాక్టర్లు కలకలం
Image Credit: Fake Doctors Arrest in Hyderabad

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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