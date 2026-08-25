Hyderabad Police: ప్రాణం పోసేవారు వైద్యులు.. కానీ వైద్యం చదవాలంటే ఎంతో చదువుకోవాల్సి ఉంది. మరి అలాంటి ఏమీ లేకున్నా.. అర్హత లేకున్నా వైద్యం చేస్తున్న నకిలీ డాక్టర్లు హైదరాబాద్లో కలకలం రేపారు. పోలీసుల తనిఖీల్లో ఫేక్ డాక్టర్లు పట్టుబట్టారు. క్లినిక్లు పెట్టేసి వైద్య సేవలు అందిస్తున్న కేటుగాళ్లను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఫేక్ డాక్టర్లు అరెస్టవడంతో హైదరాబాద్లో వైద్య సేవలు పొందే రోగులు భయాందోళన చెందుతున్నారు.
'హైదరాబాద్లో నకిలీ డాక్టర్ల ముఠాను అరెస్ట్ చేశాం. ఆగస్టు 24న జూబ్లీహిల్స్ జోన్, సికింద్రాబాద్ టాస్క్ఫోర్స్, స్థానిక పోలీసులు సంయుక్తంగా వివిధ ప్రాంతాల్లో దాడులు నిర్వహించారు. ఎలాంటి అర్హత లేకుండా డాక్టర్లుగా చలామణి అవుతున్న మొత్తం ఆరుగురు నకిలీ డాక్టర్లను పట్టుకున్నాం' అని టాస్క్ఫోర్స్ డీసీపీ గైక్వాడ్ విభవ్ రఘునాథ వెల్లడించారు. క్లినిక్లు పెట్టుకుని అమాయక ప్రజలకు వైద్యం పేరిట సెలైన్లు, ఇంజెక్షన్లు ఇస్తున్నారని తెలిపారు.
టాస్క్ఫోర్స్ డీసీపీ గైక్వాడ్ విభవ్ రఘునాథ కీలక విషయాలు వెల్లడించారు. కొన్ని సందర్భాల్లో కుట్లు కూడా వేస్తూ.. ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతూ అక్రమంగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారని తెలిపారు. 'మధురానగర్ పీఎస్ పరిధిలో శ్రీ ఆక్వా ఫస్ట్ ఎయిడ్ పేరుతో వైద్యం చేస్తూ మెడిసిన్ ఇస్తున్న డి.రామ శేఖర్ రెడ్డి మెడికల్ షాప్ యజమాని, రాగం సుధాకర్ అనస్థీషియా టెక్నీషియన్లను అరెస్ట్ చేశాం. మెడికల్ షాప్ యజమాని సుధాకర్ను పనికి పెట్టుకోగా.. సుధాకర్ తనను తాను డాక్టర్గా పరిచయం చేసుకుంటూ రోజుకు 40-50 మందికి వైద్యం చేసేవాడు' అని వివరించారు.
'రహ్మత్నగర్లో మృదొడ్డి భారతి అనే మహిళ పారామెడికల్ కోర్సు చేసి.. నర్సుగా పనిచేసిన అనుభవంతో నాలుగేళ్లుగా ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా క్లినిక్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఆమె చిన్నపిల్లలకు ఇంజెక్షన్లు, సెలైన్లు ఇస్తోంది' అని టాస్క్ఫోర్స్ డీసీపీ గైక్వాడ్ విభవ్ రఘునాథ వెల్లడించారు. 'జూబ్లీహిల్స్ పరిధిలోని వెంకటగిరి కటిక మహేశ్ రావు అనే వ్యక్తిని పట్టుకున్నాం. ఇతడు కేవలం ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో డిగ్రీ చదివి గతంలో ఫుడ్ స్టాల్ నడిపేవాడు. ఇప్పుడు డాక్టర్ అవతారం ఎత్తి రోజుకు 40-50 మందికి వైద్యం చేస్తున్నాడు' అని గైక్వాడ్ విభవ్ రఘునాథ వివరించారు.
'ఫిల్మ్నగర్ పరిధిలో సాయి తిరుమల క్లినిక్ పేరుతో పనుగంటి బాల నరసింహను అరెస్ట్ చేశాం. మెడికల్ షాప్ నిర్వహిస్తున్న ఆయన కూతురు ఎంబీబీఎస్ చదివింది. ఆమె పేరు మీద పక్కనే క్లినిక్ పెట్టి తనే స్వయంగా డాక్టర్గా వ్యవహరిస్తూ ఫీజులు వసూలు చేస్తూ వైద్యం చేస్తున్నాడు. బోరబండ పరిధిలోని గంగానగర్ ఎండీ అబ్దుల్ వలీని అరెస్ట్ చేశాం. ఇంటర్ ఫెయిలైన అబ్దుల్ వలీ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్గా పనిచేసిన అనుభవంతో ఒక గది అద్దెకు తీసుకుని క్లినిక్ తెరిచి రోజుకు 10-20 మందికి వైద్యం అందిస్తున్నాడు' అని గైక్వాడ్ విభవ్ రఘునాథ వెల్లడించారు.
'నకిలీ వైద్యుల నుంచి వీరి క్లినిక్ల నుంచి భారీగా సిరంజీలు, సెలైన్ బాటిళ్లు, బీపీ మిషన్లు, స్టెతస్కోప్లు, సర్జికల్ కత్తెరలు, రకరకాల ఇంజెక్షన్లు, పిల్లల మందులు మరియు కాలం చెల్లిన మందులను సీజ్ చేశాం' అని గైక్వాడ్ విభవ్ రఘునాథ వివరించారు. 'సికింద్రాబాద్ జోన్ పరిధిలోని రాంగోపాల్ పేట్, చిలకలగూడ, ఓయూ సిటీ, దోమలగూడ ప్రాంతాల్లో ఆరుగురు నకిలీ డాక్టర్లను అరెస్ట్ చేశాం. చిలకలగూడలో నకిలీ సర్టిఫికెట్లు సృష్టించి రోగులకు కాలం చెల్లిన మందులు అమ్ముతున్న అదాన్ సమదానిని అరెస్ట్ చేశాం' అని టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు వెల్లడించారు.
'ఇంటర్ మాత్రమే చదివి చర్మ వ్యాధుల డెర్మటాలజిస్ట్గా రాంగోపాల్పేట్ పరిధిలో క్లినిక్ నడుపుతున్నాడు. క్యాల్షియం పౌడర్, జింక్ ఆక్సైడ్ కలిపి సొంతంగా పెట్రోలియం జెల్ తయారు చేసి రోగులకు ఇస్తున్నాడు. ఎం. శ్రీనివాస్ అనే వ్యక్తి డిగ్రీ చదివి 26 ఏళ్లుగా దోమలగూడలో సాయిరామ్ క్లినిక్ నడుపుతున్నాడు. పెద్దాపట్ల సదానంద్ పదో తరగతి మాత్రమే చదివి చిలకలగూడలో వైద్యం చేస్తున్నాడు. ఓయూ సిటీ పరిధిలో 17 ఏళ్లుగా క్లినిక్లు నడుపుతున్న డాక్టర్లు చింతలూరి రమేష్, శివరాత్రి లింగయ్య డిగ్రీ మాత్రమే చదివారు' అని పోలీసులు తెలిపారు.