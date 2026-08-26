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Fastag Traffic Fines: వాహనదారులకు బిగ్ అలర్ట్..ఇకపై ఫాస్టాగ్‌ ద్వారా ట్రాఫిక్ చలాన్లు ఆటోమేటిక్ వసూళ్లు!

Fastag Traffic Fines Deduction: హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వాహనదారులకు షాక్ ఇచ్చేందుకు పోలీసులు ఒక వినూత్న ప్రతిపాదనను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు సమాచారం అందుతోంది. పెండింగ్‌లో ఉండే ఈ-చలాన్ జరిమానాలను నేరుగా వాహనదారుల ఫాస్టాగ్ (FASTag) ఖాతా నుంచే ఆటోమేటిక్‌గా కట్ చేసే కొత్త విధానాన్ని అమల్లోకి తీసుకురావడానికి రంగం సిద్ధమవుతోంది. ప్రస్తుతం చలాన్లను వెంటనే చెల్లించకుండా చాలా మంది వాహనదారులు పెండింగ్‌లో పెడుతుండటంతో, వసూళ్ల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి, నిబంధనల ఉల్లంఘనలను తగ్గించడమే లక్ష్యంగా అధికారులు ఈ ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తున్నారు.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 26, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 05:19 PM IST
Fastag Traffic Fines: వాహనదారులకు బిగ్ అలర్ట్..ఇకపై ఫాస్టాగ్‌ ద్వారా ట్రాఫిక్ చలాన్లు ఆటోమేటిక్ వసూళ్లు!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Fastag Traffic Fines: వాహనదారులకు బిగ్ అలర్ట్..ఇకపై ఫాస్టాగ్‌ ద్వారా ట్రాఫిక్ చలాన్లు ఆటోమేటిక్ వసూళ్లు!
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