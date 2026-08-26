/Fastag Traffic Fines: వాహనదారులకు బిగ్ అలర్ట్..ఇకపై ఫాస్టాగ్‌ ద్వారా ట్రాఫిక్ చలాన్లు ఆటోమేటిక్ వసూళ్లు!

Fastag Traffic Fines Deduction: హైదరాబాద్ నగరంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న వాహనాలు, ట్రాఫిక్ రద్దీ, పార్కింగ్ సమస్యలు, రోడ్డు ప్రమాదాలను అరికట్టేందుకు అధికారులు సమగ్ర ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ప్రజా రవాణా బలోపేతం, లాస్ట్మైల్ కనెక్టివిటీ, మల్టీ లెవల్ పార్కింగ్ సదుపాయాలను ఏర్పాటు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అదే సమయంలో, ట్రాఫిక్ ఉల్లంఘనలను తగ్గించడానికి సాంకేతికత సాయంతో ఒక కీలక నిర్ణయం తీసుకునే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి.
ట్రాఫిక్ పోలీసులు ఉల్లంఘనుల ఈ-చలాన్ జరిమానాలను నేరుగా వారి ఫాస్టాగ్ ఖాతా నుంచే ఆటోమేటిక్గా కట్ చేసే విధానాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నారు. సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమంలో జాయింట్ సీపీ సన్ప్రీత్ సింగ్ ఈ సరికొత్త ప్రతిపాదన వివరాలను వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం ఈ విధానానికి సంబంధించి హెచ్ఎండీఏ (HMDA) అధికారులతో చర్చలు జరుగుతున్నాయని, అనుమతులు, సాంకేతిక అంశాలు పూర్తయిన తర్వాత దీనిని అమల్లోకి తీసుకురావాలని భావిస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
ప్రస్తుత విధానం ప్రకారం కెమెరాలు, అత్యాధునిక సాంకేతిక వ్యవస్థల ద్వారా నిబంధనల ఉల్లంఘనలను గుర్తించి వాహనదారులకు ఈ-చలాన్లు జారీ చేస్తున్నారు. అయితే, చాలామంది వాహనదారులు ఈ జరిమానాలను వెంటనే చెల్లించకుండా పెండింగ్లో పెడుతున్నారు. దీనివల్ల బకాయిల వసూలు కోసం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాల్సి వస్తోంది. కానీ కొత్తగా ప్రతిపాదించిన ఫాస్టాగ్ అనుసంధాన విధానం అమల్లోకి వస్తే, జరిమానా విధించిన వెంటనే మొత్తం ఆటోమేటిక్గా వసూలైపోతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఈ విధానం కేవలం చలాన్ల వసూళ్లకే కాకుండా, నగరంలో ట్రాఫిక్ నిర్వహణకు సాంకేతికతను జోడించే దిశగా ఒక కీలక అడుగు కానుంది. దీనివల్ల నిబంధనలు ఉల్లంఘించే వారిపై తక్షణ ఆర్థిక ప్రభావం పడుతుంది. అయితే, ఈ కొత్త విధానం ఎప్పుడు అమలవుతుంది? జరిమానాలు ఏ నిబంధనల ప్రకారం కట్ చేస్తారు? ముందస్తు సమాచారం ఎలా ఇస్తారు? అనే విషయాలపై ఇంకా అధికారికంగా పూర్తి స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
ఏదేమైనా, ఈ సరికొత్త నియమం అమల్లోకి వస్తే చలాన్ పడిన వెంటనే ఫాస్టాగ్ ఖాతా నుండి డబ్బు కట్ అవుతుంది కాబట్టి, ఇది వాహనదారుల జేబులకు భారీగా చిల్లు పెట్టే విషయమేనని సాధారణ జనం అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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