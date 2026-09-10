/Hyderabad: బీఆర్ఎస్ కు బిగ్ షాక్.. కేటీఆర్, హరీష్ రావులపై లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు..

FIR filed Against brs ktr and Harish Rao: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ ల మధ్య మాటల యుద్దం నడుస్తొంది. ముఖ్యంగా అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి. ఇప్పటికి కూడా బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ నేతల మధ్యరచ్చ నాన్ స్టాప్ గా కొనసాగుతుంది. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో తొలి రోజు బీఆర్ఎస్ నేతలు తమ టీషర్ట్ లపై కాంగ్రెస్ వెయ్యి రోజుల పాలన ఫెయిల్ అంటూ రాసుకొచ్చాయి. ఈ టిర్ట్ లను మార్షల్స్ లు సభలోని బీఆర్ఎస్ నేతలను అనుమతించలేదు. దీంతో కేటీఆర్, హరీష్ రావు మిగతా నేతలు తమ టిషర్ట్ లను విప్పి సభ ముందు నానా రచ్చ చేశారు. ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.
ఈ క్రమంలో తోపులాట చోటు చేసుకుంది. హరీష్ రావుతో పాటు, కేటీఆర్ తదితర నేతలు టిషర్ట్ లను తీసివేసి,మహిళ కానిస్టేబుల్ ల ముందు అర్దనగ్నంగా, దురుసుగా ప్రవర్తించారు. ఈ మేరకు లేడీ కానిస్టేబుల్ సైఫాబాద్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోలీసులు కేటీఆర్, హరీష్ రావుతో పాటు నలుగురు బీఆర్ఎస్ నేతలపై వేధింపుల కేసు నమోదు చేశారు.
అసెంబ్లీ సమావేశాలలో తొలి రోజు.. గేట్ నెం.3 వద్ద మహిళా కానిస్టేబుళ్లు భద్రతా విధుల్లో ఉన్నారు. ఆ సమయంలో కేటీఆర్, హరీష్ రావు టీ షర్టులు, ఫ్లకార్డులో వచ్చి నానా రచ్చ చేశారు.
నిబంధనల ప్రకారం అలాంటి దుస్తులు, వస్తువులకు అనుమతి లేదని పోలీసులు చెప్పగా, బీఆర్ఎస్ నేతలు దురుసుగా ప్రవర్తించి, దుర్భాషలాడారని మహిళా కానిస్టేబుల్ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
తమ ముందు టిషర్ట్ లు విప్పి అర్దనగ్నంగా నిలబడి తమకు అసౌకర్యం కల్పించారని ఫిర్యాదులో చెప్పుకొచ్చింది. మహిళ కానిస్టేబుల్ ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. దీనిపై బీఆర్ఎస్ నేతలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
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