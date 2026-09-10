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Hyderabad: బీఆర్ఎస్ కు బిగ్ షాక్.. కేటీఆర్, హరీష్ రావులపై లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు..

Telangana assembly session: విధినిర్వహణలో ఉన్న మహిళ కానిస్టేబుల్ ల ముందు కావాలని టీ షర్ట్ లను విప్పి, అర్దనగ్నంగా ఉండి ఇబ్బందులకు గురిచేశారని మహిళ కానిస్టేబుల్ ఫిర్యాదుమేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 10, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 02:00 PM IST
Hyderabad: బీఆర్ఎస్ కు బిగ్ షాక్.. కేటీఆర్, హరీష్ రావులపై లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు..
Image Credit: ktr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: బీఆర్ఎస్ కు బిగ్ షాక్.. కేటీఆర్, హరీష్ రావులపై లైంగిక వేధింపుల కేసు నమోదు..
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