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Hyderabad Bonalu: బోనాల పండగలో పెనువిషాదం.. లంగర్ హౌస్ లోని అపార్ట్ మెంట్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.!.

Fire accident in Hyderabad: బోనాల్ని స్థానికంగా ఉన్న ఆలయంలో సమర్పించడానికి వెళ్లారు. తిరిగి వచ్చే చూసే వరకు ఇంట్లో మంటలు అంటుకున్నాయి. వెంటనే ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 09, 2026, 03:36 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:38 PM IST
Hyderabad Bonalu: బోనాల పండగలో పెనువిషాదం.. లంగర్ హౌస్ లోని అపార్ట్ మెంట్‌లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.!.
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad Bonalu: బోనాల పండగలో పెనువిషాదం.. లంగర్ హౌస్ లోని ఇంట్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం..
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