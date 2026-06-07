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Chepa Prasadam: మృగశిర కార్తె అలర్ట్.. రేపు రాత్రి 9 గంటల నుండి హైదరాబాద్‌లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ

Fish Medicine: శ్వాసకోశ, ఆస్తమా వ్యాధిగ్రస్తులు ప్రతి సంవత్సరం ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూసే 'బత్తిని చేప ప్రసాదం' పంపిణీకి హైదరాబాద్‌లోని నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ రెడీ అయింది. ఈ ఏడాది మృగశిర కార్తె సమయ వేళలను దృష్టిలో ఉంచుకుని.. జూన్ 8 రాత్రి 9 గంటలకు చేప ప్రసాదం పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించనున్నారు. ఈ భారీ కార్యక్రమానికి లక్షలాది మంది తరలివచ్చే అవకాశం ఉండటంతో.. ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రభుత్వం అన్ని రకాల ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 07, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:42 AM IST
Chepa Prasadam: మృగశిర కార్తె అలర్ట్.. రేపు రాత్రి 9 గంటల నుండి హైదరాబాద్‌లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ
Image Credit: Fish Prasadam Distribution To Begin At Nampally Exhibition Grounds On June 8 Night (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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