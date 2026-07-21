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Trainee IPS Case: ఒక చేత్తో చప్పట్లు కొట్టలేరు.!.. ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఘటనపై మాజీ సీబీఐ డైరెక్టర్ నాగేశ్వరరావు సంచలన ట్విట్.!.

Former cbi director m Nageswara rao tweet: ఫిర్యాదు చేసిన మహిళతో పరస్పర అంగీకారంతోనే రిలేషన్ కొనసాగించామని ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ తన సూసైడ్ నోట్ లో రాసుకొచ్చాడని  మాజీ సీబీఐ డైరెక్టర్ నాగేశ్వర రావు సంచలన ట్విట్ చేశారు. ఈ కేసులో ఇరు వైపుల ఎలాంటి పక్షపాతంలేకుండా విచారణ జరపాలన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 21, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:08 PM IST
Trainee IPS Case: ఒక చేత్తో చప్పట్లు కొట్టలేరు.!.. ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఘటనపై మాజీ సీబీఐ డైరెక్టర్ నాగేశ్వరరావు సంచలన ట్విట్.!.
Image Credit: Traineeipsudaycasehyderabad

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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