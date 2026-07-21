/Trainee IPS Case: ఒక చేత్తో చప్పట్లు కొట్టలేరు.!.. ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఘటనపై మాజీ సీబీఐ డైరెక్టర్ నాగేశ్వరరావు సంచలన ట్విట్.!.

Former cbi director m Nageswara rao on trainee ips case: హైదరాబాద్ లోని నేషనల్ పోలీస్ అకాడమిలో చోటు చేసుకున్న లైంగిక వేధింపుల అంశం తెలంగాణలో సంచలనంగా మారింది. ఇప్పటికే పోలీసులు దీనిపై సీరియస్ గా విచారణ ప్రారంభించారు. మరోవైపు ట్రైనీ ఐపీఎస్ యువతి తనను ఉదయ్.. బలవంతంగా రూమ్ లోకి లాక్కెళ్లాడని, ప్రైవేటు పార్ట్ లను టచ్ చేశాడని, కండోమ్ లను ముఖంపై వేసిరేశాడని, ఫోన్ లో తన వీడియోలు రికార్డు చేసి భర్తకు పంపాడని అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ క్రమంలో ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి తొలుత ఆత్మహత్యకు యత్నించాడని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ ఆతర్వాత అదంతా ఫెక్ అని తెలిసింది. మరోవైపు మహిళ ఐపీఎస్, తాము ఇష్ట ప్రకారమే రిలేషన్ కొనసాగించామని ఉదయ్ సూసైడ్ నోట్ లో రాసుకొచ్చాడు.
ఆమె పెళ్లైన తర్వాత తరచుగా తన గదిలోకి వచ్చేదని విషయం బైటపెట్టాడు. తన వద్ద పూర్తి ఆధారాలు ఉన్నాయని, ఎప్పటికైన న్యాయం గెలుస్తుందని, తనకు సూసైడ్ కు నలుగురు కారణమని ఆ లెటర్ లో రాసుకొచ్చాడు. ఈ ఘటనపై ఇప్పటికే నేషనల్ పోలీస్ అకాడమి ఉదయ్ ను ట్రైనింగ్ నుంచి తాత్కాలికంగా సస్పెండ్ చేసిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ ఘటనపై తాజాగా.. మాజీ సీబీఐ డైరెక్టర్ నాగేశ్వర రావు చేసిన ట్విట్ వార్తలలో నిలిచింది. హైదరాబాద్లోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డిపై మహిళా ఐపీఎస్ ప్రొబేషనర్ సుమ హెచ్.కె. చేసిన ఆరోపణలు తీవ్రమైన ప్రజా చర్చను రేకెత్తించాయన్నారు.
ప్రస్తుతం, రెండు పరస్పర విరుద్ధమైన కథనాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయన్నారు. ఫిర్యాదుదారు లైంగిక వేధింపులు, దాడితో సహా నేరపూరిత చర్యలు జరిగాయని ఆరోపిస్తున్నారు. ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి ఈ ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ, వారి సంబంధం పూర్తిగా పరస్పర అంగీకారంతోనే జరిగిందని, తనను తప్పుగా ఇరికించారని వాదిస్తున్నాడు.
దీనిపై రెండు వైపుల నుంచివాదనలు విని ఎలాంటి పక్షపాతంలేకుండా విచారణ జరపాలన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని గ్రామీణ ప్రాంతంలో తీవ్ర పేదరికంలో నుంచి ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కష్టపడి పైకి ఎదిగి తల్లిదండ్రులు లేకున్న కూేడా తన అమ్మమ్మ దగ్గర పెరిగి కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం సాధించి, ఆతర్వాత ఐపీఎస్ వరకు ఎదిగాడన్నారు. ఆయన ప్రయాణం ఎంతో మందికి ఆదర్శమన్నారు.
విఫలమైన సంబంధాన్ని నేరంగా పరిగణించాలా..?
ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కేసులో.. బహిరంగ నివేదికల ప్రకారం, ఆ ఇద్దరు శిక్షార్థుల మధ్య సన్నిహిత వ్యక్తిగత సంబంధం ఉండేది, అది ఇప్పుడు విచ్ఛిన్నమైనట్లు కన్పిస్తుందన్నారు. ఒక చేత్తో చప్పట్లు కొట్టలేరని ఇలాంటి ఘటనల్లో లోతుగా విచారించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఇలాంటి విషయాలలో ఒక కీలకమైన ఆందోళన ఏమిటంటే, వివాదం తలెత్తినప్పుడు, క్షీణిస్తున్న వ్యక్తిగత సంబంధాలను కేవలం నేరపూరిత కోణంలోనే తిరిగి అన్వయించడం ఎంత వరకు సమంజసమన్నారు.
నేరానికి, విచ్ఛిన్నమైన సంబంధానికి మధ్య తేడాను గుర్తించడం అనేది చట్టాన్ని అమలు చేసేవారి ప్రాథమిక విధి అని స్పష్టం చేశారు. దీనిలో ప్రజా ఒత్తిడి లేదా సంస్థాగత భయాందోళనల ద్వారా కాకుండా, సాక్ష్యాధారాలను నిష్పక్షపాతంగా, నిర్మొహమాటంగా పరిశీలించాల్సిన అవసరంఉందన్నారు.
సస్పెన్షన్ను పునఃసమీక్షించాలి..
అంతే కాకుండా.. పరస్పర అంగీకారంతో సంబంధం ఉంటే ఇద్దరికీ సమానంగా క్రమశిక్షణా చర్యలు ఉండాలని రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ పేర్కొన్నారు.. ఒకరిపై మాత్రమే చర్యలు తీసుకోవడం సముచితం కాదన్నారు.
ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి సస్పెన్షన్ను పునఃసమీక్షించాలని కేంద్ర హోంశాఖకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఈకేసులో పూర్తి విచారణ అయ్యే వరకు ఉదయ్కు ఐపీఎస్ ట్రైనింగ్ ను కొనసాగించే అవకాశం ఇవ్వాలన్నారు. ఈ మేరకు దర్యాప్తు పూర్తిగా నిష్పాక్షికంగా జరిగేలా చూడాలని హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్, తెలంగాణ డీజీపీకి విజ్ఞప్తి చేస్తు ట్విట్ చేశారు.
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