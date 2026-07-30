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KCR: హిమాన్షుకు సర్జరీ పూర్తి.. మనవడి ఆరోగ్యంపై కేసీఆర్ ఏమన్నారంటే..?..

Kcr grandson Himanshu health news: తన మనవడిని చూసేందుకు కేసీఆర్ మరోసారి గచ్చిబౌలీలోని ఏఐజీ ఆస్పత్రికి వెళ్లారు. హిమాన్షు ఆరోగ్యం గురించి వైద్యులతో మాట్లాడారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 30, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:25 PM IST
KCR: హిమాన్షుకు సర్జరీ పూర్తి.. మనవడి ఆరోగ్యంపై కేసీఆర్ ఏమన్నారంటే..?..
Image Credit: kcr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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KCR: హిమాన్షుకు సర్జరీ పూర్తి.. మనవడి ఆరోగ్యంపై కేసీఆర్ ఏమన్నారంటే..?..
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