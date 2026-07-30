/KCR: హిమాన్షుకు సర్జరీ పూర్తి.. మనవడి ఆరోగ్యంపై కేసీఆర్ ఏమన్నారంటే..?..

Former cm kcr visits Gachibowli aig hospital: తెలంగాణ మాజీ సీఎం కేసీఆర్ మనవడు, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తనయుడు హిమాన్షు ఈనెల 6వ తేదీన జిమ్ చేస్తుండగా తీవ్రంగా గాయపడిన విషయం తెలిసిందే. వెంటనే ఆయన్ను గచ్చి బౌలీలోని ఏఐజీకి తరలించారు. ఈ క్రమంలో అప్పటి నుంచి ఆస్పత్రిలో వైద్యుల అబ్జర్వేషన్ లో హిమాన్షు ఉన్నాడు. అయితే.. వైద్యులు సర్జరీ అవసరమని చెప్పారు. ఆతర్వాత కొన్ని రోజుల అనంతరం ఈరోజు డాక్టర్లు సర్జరీ నిర్వహించారు.
సర్జరీ అనంతరం నార్మల్ వార్డ్ కు హిమాన్షును తరలించారు. ఈ క్రమంలో కేసీఆర్, హరీష్ రావు గచ్చిబౌలీలోని ఏఐజీ ఆస్పత్రికి వెళ్లి హిమాన్షును పరామర్శించారు. అంతే కాకుండా అక్కడి వైద్యులతో కేసీఆర్ ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు.
ఈ క్రమంలో హిమాన్షును మరో రెండు రోజుల పాటు ఆస్పత్రిలో విశ్రాంతి తీసుకొవాలని వైద్యులు సూచించారు. తన మనవడి శస్త్ర చికిత్స విజయవంతంగా పూర్తయిందని, బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు ఆందోళనలు పడాల్సిన అవసరంలేదని కేసీఆర్ వెల్లడించారు.
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