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Jagga Reddy: యువతకు మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి కీలక సూచన.. 'అవి' తింటే సంసారానికి పనికి రారు

Former MLA Jagga Reddy Hot Comments In Bonalu: బోనాల ఉత్సవాల్లో మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా యువతకు సంబంధించి కీలక సూచనలు చేశారు. కొన్ని తింటే యువత సంసారానికి పనికిరాకుండా పోతారని సూచించారు. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరలయ్యాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 10, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 03:02 PM IST
Jagga Reddy: యువతకు మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి కీలక సూచన.. 'అవి' తింటే సంసారానికి పనికి రారు
Image Credit: Jagga Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Jagga Reddy: యువతకు మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి కీలక సూచన.. 'అవి' తింటే సంసారానికి పనికి రారు
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