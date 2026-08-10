Jagga Reddy: యువతకు మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి కీలక సూచన.. 'అవి' తింటే సంసారానికి పనికి రారు

Sangareddy Bonalu: ఆషాఢ మాస బోనాల ఉత్సవాలు సంగారెడ్డిలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సంగారెడ్డిలో ధూంధాంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకల్లో జగ్గారెడ్డి సందడి చేశారు. జగ్గారెడ్డి నివాసం నుంచి భవాని మందిర్ మీదుగా దుర్గమ్మ గుడి వరకు నిర్వహించిన శోభాయాత్ర భక్తిశ్రద్ధలతో కోలాహలంగా సాగింది. జగ్గారెడ్డి కుమార్తె జయాచైతన్యరెడ్డి తన నివాసంలో బోనం ఎత్తగా, కుటుంబ సభ్యులు మైసమ్మ, భూలక్ష్మి, దుర్గమ్మ అమ్మవార్లకు బోనాలు సమర్పించారు. జోగిని నిషాక్రాంతి సంగారెడ్డిలో బోనమెత్తి ఆడిపాడారు. అనంతరం జరిగిన సభా వేదికలో జగ్గారెడ్డి కీలక ప్రసంగం చేశారు. గంజాయి తాగకండి.. చిన్న పిల్లలకు సెల్ ఫోన్లు ఇవ్వకండి అని ప్రజలకు సూచనలు చేశారు. గంజాయికి యువత దూరంగా ఉండండి.. గంజాయితో సంసారానికి పనికిరాకుండా పోతారని హెచ్చరించారు.
'సిగరెట్లు, చాక్లెట్లలో మనకు తెలియకుండానే గంజాయి పెట్టీ బానిసలుగా మార్చుతున్నారు. బర్గర్లలో కూడా మత్తు పదార్థాలు కలుపుతున్నారు. చిన్నపిల్లలను సెల్ ఫోన్లకు బానిసలుగా మార్చకండి. ఫోన్లతో పిల్లల జ్ఞాపక శక్తి దెబ్బతింటున్నది' అని మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి సూచించారు. మన తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకుంటేనే.. మనల్ని మన పిల్లలు బాగా చూసుకుంటారని చెప్పారు. ప్రస్తుత సమాజంలో అందరూ సెల్ ఫోన్లకు బానిసలయ్యారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
సెల్ఫోన్ వినియోగంతో యువతలో.. పిల్లల్లో జ్ఞాపకశక్తి దెబ్బతింటోందని జగ్గారెడ్డి తెలిపారు. తల్లులు టీవీ సీరియల్స్ చూస్తూ కాలక్షేపం చేస్తూ చిన్నపిల్లల చేతికి ఫోన్లు ఇస్తున్నారని, ఇది వారి భవిష్యత్తును నాశనం చేస్తుందని హెచ్చరించారు. ఒక డాక్టర్ దగ్గర 25 ఏళ్ల సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పడుతున్న మానసిక ఇబ్బందులను తాను స్వయంగా చూశానని వివరించారు. ఫోన్లను కేవలం సమాచారం కోసమే వాడాలని, అవసరానికి మించి వాడి జీవితాలు పాడుచేసుకోవద్దని హితవు పలికారు.
యువత గంజాయి బారిన పడి జీవితాలు నాశనం చేసుకోవద్దని మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. గంజాయి తాగినవాడు సంసారానికి పనికిరాడు, తల్లిదండ్రులకు వంశం లేకుండా పోతుంది అని హెచ్చరించారు. ఇప్పుడు సిగరెట్లు, చాక్లెట్లు, బర్గర్లలో కూడా మత్తు పదార్థాలు పెట్టి సరఫరా చేస్తున్నారని తల్లిదండ్రులు పిల్లల విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. తెలంగాణలో గంజాయి, డ్రగ్స్ నిర్మూలనకు గట్టి చర్యలు తీసుకుంటున్నారని తెలిపారు. తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడి పిల్లలను పెంచుతున్నారని, మనం మన తల్లిదండ్రులను బాగా చూసుకుంటేనే, రేపు మన పిల్లలు మనల్ని చూసుకుంటారని మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి తెలిపారు.