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ఇందిరమ్మ టవర్స్‌కు నేడే శంకుస్థాపన.. కూకట్ పల్లిలో సీఎం రేవంత్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం..

Indiramma Towers Foundation Stone: పట్టణ గృహనిర్మాణ పథకం కింద కోర్‌ అర్బన్‌ రీజియన్‌ ఎకానమీ- క్యూర్‌ పరిధిలో చేపట్టదలచిన ఇందిరమ్మ టవర్స్‌ నిర్మాణం విషయంలో ప్రభుత్వం వేగం పెంచింది. ఈ టవర్ల నిర్మాణానికి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి  నేటి సాయంత్రం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 13, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 11:21 AM IST
ఇందిరమ్మ టవర్స్‌కు నేడే శంకుస్థాపన.. కూకట్ పల్లిలో సీఎం రేవంత్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం..
Image Credit: Idiramma Illu (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ఇందిరమ్మ టవర్స్‌కు నేడే శంకుస్థాపన.. కూకట్ పల్లిలో సీఎం రేవంత్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభం..
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