Foundation Stone of Indirama Towers : కూకట్పల్లి నియోజకవర్గంలోని KPHB కాలనీలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టనున్నారు. క్యూర్ పరిధిలో మొత్తం 24 నియోజకవర్గాలు ఉండగా, మొదటి దశలో 16 నియోజకవర్గాల్లో టవర్ల నిర్మాణం చేపడతారు. మొత్తం 90 ఎకరాల్లో ఈ టవర్లు ఉంటాయి. వీటి నిర్మాణానికి అవసరమైన 807.40 కోట్ల నిధులకు ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది.
యేడాదిలో లక్ష ఇళ్ల నిర్మాణం..
తొలి విడతలో 16 నియోజకవర్గాల్లో గుర్తించిన స్థలాల్లో 8 వేల ఇళ్లను నిర్మించనున్నారు. ఏడాదిలో లక్ష ఇళ్ల నిర్మాణం లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం ముందుకెళుతోంది. తొలి విడతలో నిర్మించే ఇళ్లలో ఏడాదిలో గృహ ప్రవేశాలు జరిగేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తోంది. కూకట్పల్లిలో గుర్తించిన 5 ఎకరాల స్థలంలో 4 టవర్లు నిర్మించనున్నారు. ఒక్కో టవర్లో 120 ఫ్లాట్లు ఉంటాయి. ఒక్కో ఫ్లోర్లో 12 ఫ్లాట్స్ చొప్పున మొత్తం 480 ఇళ్ల నిర్మాణం జరుగుతుంది. వీటికి 43.20 కోట్లు ఖర్చవుతుందన్నారు. ఈ ఇళ్ల కోసం జూలై 20 నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తోంది.
కూకట్పల్లిలో గుర్తించిన 5 ఎకరాల స్థలంలో 4 టవర్లులో 480 ఇళ్ల నిర్మాణం...
క్యూర్ పరిధిలో నిర్మించనున్న ఇందిరమ్మ టవర్స్కు బుధవారం సాయంత్రానికి 50 వేల దరఖాస్తులు వచ్చాయి. అత్యధికంగా కూకట్పల్లి నియోజకవర్గంలో 6,821 దరఖాస్తులు వచ్చాయని అధికారులు తెలిపారు. కుత్బుల్లాపూర్లో 5800, ఖైరతాబాద్లో 6 వేలు, శేరిలింగంపల్లిలో 3800, సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్లో 2వేలు, రాజేంద్రనగర్లో 2200, అంబర్పేటలో 3200, సనత్నగర్లో 1500కు పైగా దరఖాస్తులు వచ్చాయని పేర్కొన్నారు. ఈ నెల 15 వరకు గడువు ఉండటంతో ఇంకా వందల మంది మీ-సేవా కేంద్రాల్లో దరఖాస్తులు చేసుకుంటున్నారు. గడువు ముగిసిన తర్వాత మొత్తం దరఖాస్తులపై పూర్తిస్థాయిలో స్పష్టత రానుంది.
ఇందిరమ్మ టవర్స్లో ఫ్లాట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న వారిలో ఇల్లు మంజూరైన లబ్ధిదారు తన వాటా 6 లక్షలను నాలుగు దశల్లో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మొదటి దశ ప్రొవిజినల్ అలాట్మెంట్ సమయంలో లక్ష, రెండో దశ.. ఆర్సీసీ నిర్మాణం పూర్తయ్యాక 2 లక్షలు, మూడో దశ ఇల్లు పూర్తయ్యే దశలో 2 లక్షలు, నాలుగో దశలో ఫ్లాట్ అప్పగించే సమయంలో లక్ష చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇళ్ల కేటాయింపులో ఎస్సీలకు 14 శాతం, ఎస్టీలకు 5 శాతం, బీసీలకు 16 శాతం, దివ్యాంగులకు 5 శాతం చొప్పున రిజర్వేషన్లను అమలు చేయనున్నారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఔట్సోర్సింగ్, క్లాస్-4 ఉద్యోగులు, పారిశుధ్య కార్మికులకు 10 శాతం రిజర్వేషన్ ఉంటుంది. మిగిలిన 50 శాతం ఫ్లాట్లను జనరల్ క్యాటగిరీకి కేటాయించనున్నారు. అన్ని క్యాటగిరీల్లోనూ 30 శాతం ఫ్లాట్లను మహిళలకు రిజర్వ్ చేయనున్నారు.
అర్హులైన పేదలకు లాటరీ ద్వారా ఇళ్ల కేటాయింపు..
నిన్నటి వరకు 50 వేల దరఖాస్తులు వచ్చాయని సమాచారం. ఈ నెల 15 వరకు దరఖాస్తుల స్వీకరణ కొనసాగుతుందని, అనంతరం అర్హతలను పూర్తిస్థాయిలో పరిశీలించి, ఎలాంటి రాజకీయ జోక్యం, అవకతవకలకు తావులేకుండా అర్హులైన పేదలకు లాటరీ ద్వారా ఇళ్లు కేటాయిస్తామని చెప్పారు. ఇల్లు మంజూరుకాని దరఖాస్తుదారులకు.. వారు చెల్లించిన 10 ఈఎండీని వెంటనే తిరిగి చెల్లిస్తామన్నారు. ఇందిరమ్మ టవర్లను శంకుస్థాపన నుంచి నిర్మాణం పూర్తయ్యే వరకు ప్రతిదశను అధికారులు నిరంతరం పర్యవేక్షించనున్నారు. వచ్చే ఏడాది బోనాల పండుగ సమయానికి ఎంపికైన లబ్ధిదారులతో గృహ ప్రవేశాలు చేయించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ప్రకటించారు.
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