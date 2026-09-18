Fourth Class Student dies after falling down from school stairs in shadnagar: రంగా రెడ్డి జిల్లా షాద్ నగర్ లో పెను విషాదం చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఇండియన్ పబ్లిక్ స్కూల్ లో చదువుకుంటున్న నాలుగేళ్ల చిన్నారి వర్ణిక స్కూల్లో మెట్లు ఎక్కుతుంది. ఇంతలో ఆమె అదుపు తప్పి మెట్లపై నుంచి జారీ పడింది. తీవ్ర గాయాల పాలైన చిన్నారి వర్ణిక స్పాట్ లోనే అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయింది. వెంటనే ఆమెను దగ్గరలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు.
⚠️ షాద్నగర్లో విషాదం మెట్లపై నుంచి జారిపడి విద్యార్థిని మృతి
రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్నగర్లోని ఓ స్కూల్లో నాలుగో తరగతి చదువుతున్న వర్ణిక(9) మెట్లు దిగుతూ ఒక్కసారిగా జారిపడింది.
అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిన బాలికను స్కూల్ సిబ్బంది వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు.చికిత్స పొందుతూ… pic.twitter.com/o38Sd3kN00
— ముచ్చట్లు | Stories • Voices • Views (@muchatlu_) September 18, 2026
రక్తం బాగా పోవడం, తీవ్ర గాయాలు కావడంతో చిన్నారి వర్ణిక చికిత్స పొందుతూ చనిపోయింది.ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా బాలిక కుటుంబంలో అందరికి షాకింగ్ కు గురిచేసింది. స్కూల్ లో కూడా తీవ్ర విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. అప్పటి వరకు తమతో ఉల్లాసంగా మాట్లాడుతూ ఉన్న వర్ణిక ఈ విధంగా విగత జీవిగా మారడం ఏంటని పాఠశాల సిబ్బంది కూడా కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటున్నారు.
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీ కెమెరాలో రికార్డయిన ప్రమాద దృశ్యాలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారాయి. ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
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