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Shadnagar School Student: షాద్ నగర్‌లో తీవ్ర విషాదం.. స్కూల్లో మెట్లపై నుంచి జారీ పడి బాలిక మృతి.. వీడియో..

Girl dies in school in rangareddy: మెట్టపై ఎక్కుతున్న నాలుగోతరగతి చదువుతున్న బాలిక ఒక్కసారిగా జారీపడి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిపోయింది. రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్ నగర్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 18, 2026, 03:55 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 03:57 PM IST
Shadnagar School Student: షాద్ నగర్‌లో తీవ్ర విషాదం.. స్కూల్లో మెట్లపై నుంచి జారీ పడి బాలిక మృతి.. వీడియో..
Image Credit: girlfallsfromschoolstaitsinshadnagar

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Shadnagar School Student: షాద్ నగర్‌లో తీవ్ర విషాదం.. స్కూల్లో మెట్లపై నుంచి జారీ పడి బాలిక మృతి.. వీడియో..
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