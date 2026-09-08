/Gaddam Prasad: నీ తల్లిని కాదు.. నా తల్లిని అన్నారు.. అసెంబ్లీలో హరీష్ రావుపై స్పీకర్ గరం గరం.. వీడియో ..

Gaddam prasad angry on harish rao: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ముఖ్యంగా అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో నిన్న బీఆర్ఎస్ నేతలపై పోలీసుల దాడులు, అంతే కాకుండా స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ ను ఎమ్మెల్సీ తాత మధు మాట్లాడిన మాటలపై రచ్చ రాజుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు ఎమ్మెల్సీ తాత మధును, మరో ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రెడ్డిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అయితే.. ఈ పరిణామాలపై బీఆర్ఎస్ తీవ్రంగా ఖండంచింది.
Speaker Prasad's mother remark sparks Assembly clash
During a heated moment in the Telangana Assembly, Speaker Gaddam Prasad got angry with BRS Deputy Floor Leader Harish Rao and said, “It wasn't your mother he referred to, Harish Rao, it was my mother”.
The Speaker, clearly… pic.twitter.com/ly3M0L1zFO
— Hyderabad Mail (@Hyderabad_Mail) September 8, 2026
ముఖ్యంగా తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాల రెండో రోజు సభ ప్రారంభంకాగానే హరీష్ రావు మాట్లాడుతూ.. బీఆర్ఎస్ మహిళా ఎమ్మెల్యేలు సబితా ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డితో పోలీసులు అనుచితంగా ప్రవర్తించారని ఆరోపించారు. వారిపై వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు.
అయితే.. దీనిపై మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఇప్పటికే స్పీకర్ దీనిపై తమకు ఆదేశాలు ఇచ్చారని చెప్పాు. ఈ వివాదంపై స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. మహిళా నేతలపై దాడి జరిగిందన్న ఆరోపణలపై ఇప్పటికే విచారణకు ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. అదే సమయంలో తాతా మధు తన తల్లిపై చేసిన వ్యాఖ్యల సంగతేంటనీ గడ్డం ప్రసాద్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ముందు దీనికి సమాధానం చెప్పాలన్నారు. దీంతో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్, హరీశ్ రావు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఇక దీనిలో మంత్రి సీతక్క ఎంట్రీ ఇచ్చారు. స్పీకర్ తల్లిని అవమానిస్తే ప్రధాన ప్రతిపక్షం కనీసం విచారం వ్యక్తం చేయకపోవడం లేదని సిగ్గుచేటని అన్నారు. దీంతో ఈ విషయంపై అసెంబ్లీలో మరోసారి రచ్చ రాజుకుంది.
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