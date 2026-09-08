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Gaddam Prasad: నీ తల్లిని కాదు.. నా తల్లిని అన్నారు.. అసెంబ్లీలో హరీష్ రావుపై స్పీకర్ గరం గరం.. వీడియో ..

Telangana assembly session: అసెంబ్లీ సమావేశాలు రెండో రోజు సభ ప్రారంభంకాగానే బీఆర్ఎస్ నేతల సబిత ఇంద్రారెడ్డి,  సునీతా లక్ష్మారెడ్డి గారి మీద జరిగిన దాడి ఘటనపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంను నిలదీశారు. ఈ నేపత్యంలో స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ తన తల్లిని ఎమ్మెల్సీ అనరాని మాట అన్నారని దీనికి  ఏంసమాధానం చెబుతారని తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం  చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 08, 2026, 12:28 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 12:30 PM IST
Gaddam Prasad: నీ తల్లిని కాదు.. నా తల్లిని అన్నారు.. అసెంబ్లీలో హరీష్ రావుపై స్పీకర్ గరం గరం.. వీడియో ..
Image Credit: harishrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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