/గణేష్ నిమజ్జన యాత్ర నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ, మెట్రో, ఎంఎంటీస్ ప్రత్యేక సర్వీసులు..

Ganesh Immersion Public Transport: గణేష్ నిమజ్జనం సందర్భంగా భక్తులు సొంత వాహానాలపై నిమజ్జనానికి రాకుండా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టంను యూజ్ చేసుకోవాలని కోరారు. భక్తుల సౌకర్యార్థం, 25 సెప్టెంబర్ 2026 (శుక్రవారం) నాడు హైదరాబాద్ మెట్రో సేవలు 26 సెప్టెంబర్ 2026 (శనివారం) తెల్లవారుజామున 1:00 గంట వరకు ఉండనున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు.
హైదరాబాద్ మెట్రోలో ప్రయాణించండి...
అన్ని టెర్మినల్ స్టేషన్ల నుండి చివరి రైళ్లు 26 సెప్టెంబర్ 2026 తెల్లవారుజామున 1:00 గంటకు బయలుదేరుతాయని తెలిపారు. భక్తులు వీలైనంత ఎక్కువగా మెట్రో ను ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు.
ఆర్టీసీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు..
గణేష్ నిమజ్జనం సందర్బంగా భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. 24 గంటల పాటు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాలనుంచి 700 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనున్నట్టు తెలిపింది. వినాయక్ సాగర్ పరిసర ప్రాంతాల నుంచి నగరంలోని వివిధ రూట్లకు నిరంతరాయంగా ప్రత్యేక బస్సులను నడపనున్నారు.
ట్రాఫిక్ డైవర్షన్..
ట్రాఫిక్ డైవర్షన్ల కోసం పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్లు, 44 కీలక ప్రాంతాల్లో ఆర్టీసీ అధికారులు, కంట్రోలర్ల నియామకం. ప్రయాణికుల రద్దీని పర్యవేక్షించేందుకు జోనల్ ఆఫీస్లో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు.
అత్యవసర సహాయం: ఓల్డ్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్, ఇందిరా పార్క్, వి.వి. విగ్రహం వద్ద ఆర్టీసీ రిలీఫ్ వాహనాలు ఏర్పాటు చేశారు. అంతేకాదు భక్తుల సౌకర్యార్ధం ప్రత్యేకంగా మొబైల్ టాయిలెట్స్ను మున్సిపల్ కార్పోరేషన్స్ వాళ్లు ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలిపారు. ఖైరతాబాద్, లక్డీకాపూల్, కోటి, బషీర్బాగ్, ఇందిరా పార్క్, AIR వద్ద ఆర్టీసీ ప్రత్యేక క్యాంపులు.
అవాంతరాలు లేకుండా: బస్సులకు అత్యవసర మరమ్మతులు చేయడానికి పోలీసు స్టేషన్ల వద్ద 113 మంది డ్రైవర్లు, 87 మంది మెకానిక్లు అందుబాటులో ఉంచారు.
పోలీస్ మార్గదర్శకాలు: ట్రాఫిక్ పోలీసుల సూచనల మేరకు సిటీ మరియు అంతర్రాష్ట్ర బస్సుల (APSRTC, KSRTC) రూట్ల మళ్లించారు. శనివారం ఉదయం వరకు నిమజ్జనం కొనసాగినా ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలగకుండా టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ప్రత్యామ్నాయ ప్రణాళికలతో ముందుకు సాగుతుంది.