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గణేష్ నిమజ్జన యాత్ర నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ, మెట్రో, ఎంఎంటీస్ ప్రత్యేక సర్వీసులు..

Ganesh Immersion Special Services: గణేష్ నిమజ్జనం సందర్బంగా భక్తులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా ప్రయాణించడానికి ఎంఎంటీఎస్, మెట్రో, ఆర్టీసీ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తులు సొంత వాహనాలు ను కాకుండా పబ్లిక్ ట్రాన్స్‌పోర్ట్ సిస్టంను ఉపయోగించుకోవాలని కోరారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 25, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 11:58 AM IST
గణేష్ నిమజ్జన యాత్ర నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ, మెట్రో, ఎంఎంటీస్ ప్రత్యేక సర్వీసులు..
Image Credit: Ganesh Public Transport (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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గణేష్ నిమజ్జన యాత్ర నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ, మెట్రో, ఎంఎంటీస్ ప్రత్యేక సర్వీసులు..
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