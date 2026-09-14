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Vinayaka Chavithi Tragedy: ఉత్సవాల్లో విషాదం.. వ్యక్తి ప్రాణాలు తీసిన గణేశ్‌ విగ్రహం కొనుగోలు

Purchase Of Ganesh Idol Person Died In Clash: గణేశ్‌ ఉత్సవాల సందర్భంగా వినాయక విగ్రహం కొనుగోలుపై వివాదం ఏర్పడగా పరస్పరం దాడులు చేసుకున్నారు. ఈ దాడుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన ఓ వ్యక్తి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతిచెందాడు. ఈ సంఘటనతో హైదరాబాద్‌ శివారులో తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారి తీసింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 14, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:45 PM IST
Vinayaka Chavithi Tragedy: ఉత్సవాల్లో విషాదం.. వ్యక్తి ప్రాణాలు తీసిన గణేశ్‌ విగ్రహం కొనుగోలు
Image Credit: Ganesh Chaturthi 2026 Tragedy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Vinayaka Chavithi Tragedy: ఉత్సవాల్లో విషాదం.. వ్యక్తి ప్రాణాలు తీసిన గణేశ్‌ విగ్రహం కొనుగోలు
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