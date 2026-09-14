/Vinayaka Chavithi Tragedy: ఉత్సవాల్లో విషాదం.. వ్యక్తి ప్రాణాలు తీసిన గణేశ్‌ విగ్రహం కొనుగోలు

Ganesh Utsav Turns To Tragedy: వినాయక చవితి ఉత్సవాల వేళ పలుచోట్ల తీవ్ర ఉద్రిక్తత పరిస్థితులకు దారి తీశాయి. వర్గ విభేదాలు కొన్ని చోట్ల ఘర్షణకు దారి తీయగా.. మరికొన్ని చోట్ల ఇరు వర్గాల మధ్య వివాదం చోటుచేసుకుని పరస్పరం దాడులు చేసుకునే స్థాయికి చేరాయి. ఒక చోట అయితే గణేశ్ ఉత్సవాల కోసం వినాయక విగ్రహం కొనుగోలుకు వెళ్లగా.. అక్కడ విగ్రహాల తయారీదారులతో గొడవ ఏర్పడింది. ఈ గొడవలో విగ్రహం కొనడానికి వచ్చిన వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ సంఘటన హైదరాబాద్ శివారులోని పోచారంలో చోటుచేసుకుంది.
హైదరాబాద్ శివారులోని పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలోని జోడిమెట్ల వద్ద వినాయక విగ్రహం కొనుగోలు విషయంలో తలెత్తిన వివాదంలో ఒకరు మృతి చెందాడు. విగ్రహాల విక్రేతలకు, కొనుగోలుదారులకు మధ్య జరిగిన మాటామాటా పెరిగి ఘర్షణకు దారితీసింది. ఈ దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన చౌదరిగూడకు చెందిన వ్యక్తి చికిత్స పొందుతూ ఆస్పత్రిలో మృతి చెందాడు. పోలీసులు కేసు నమోదు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
వినాయక చవితి పండుగ వేళ పోచారం ఐటీ కారిడార్ పరిధిలోని జోడిమెట్ల వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత నెలకొంది. గణేష్ విగ్రహం కొనుగోలు చేసేందుకు వచ్చిన చౌదరిగూడకు చెందిన కిరణ్ అనే వ్యక్తికి, స్థానిక విగ్రహ విక్రేతలకు మధ్య నామమాత్రపు విషయమై వివాదం మొదలైంది. క్రమంగా ఈ తగవు మాటమాట పెరిగి పరస్పరం దాడులు చేసుకునేంత వరకూ వెళ్లింది. ఈ క్రమంలో కొందరు వ్యక్తులు చౌదరిగూడకు చెందిన బాధితుడిపై విచక్షణారహితంగా దాడికి పాల్పడ్డారు. తీవ్రంగా గాయపడి పడిపోయిన అతడిని గమనించిన కుటుంబసభ్యులు, స్థానికులు వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం సూర్య ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే పరిస్థితి విషమించడంతో బాధితుడు కిరణ్ చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూశాడు.
మృతుడి వార్త తెలియడంతో బంధువులు, స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. న్యాయం చేయాలంటూ వరంగల్ - హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై బైఠాయించి ధర్నాకు దిగారు. దాడికి పాల్పడిన ఐదుగురిపై తక్షణమే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. రహదారిపై ధర్నాతో భారీగా ట్రాఫిక్ స్తంభించి ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడింది. సమాచారం అందుకున్న పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని ఆందోళనకారులకు నచ్చజెప్పి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు, బాధ్యులైన వారి కోసం గాలింపు చర్యలు వేగవంతం చేశారు.
దీపంతో అగ్నిప్రమాదం
గణేశ్ ఉత్సవాల సందర్భంగా దీపం వెలిగించగా అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. హైదరాబాద్ కేపీహెచ్బీ కాలనీలోని రోడ్డు నెంబర్ 2లో శ్రీ సాయి దత్త ఉమెన్స్ లగ్జరీ పీజీ హాస్టల్లో వినాయక చవితిని పురస్కరించుకొని హాస్టల్ ఐదో అంతస్తులో ఓ అమ్మాయి దీపం వెలిగించారు. ఆ దీపం నుంచి వేరే దానికి మంటలు అంటుకుని అగ్ని ప్రమాదానికి దారి తీసింది. దీనిని గమనించిన స్థానికులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించడంతో వెంటనే వచ్చి మంటలను అదుపులోకి తీసుకొని వచ్చారు. స్వల్ప అగ్నిప్రమాదమే కావడంతో ఎలాంటి నష్టం సంభవించలేదు.