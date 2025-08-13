Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌ ప్రజలు బీ అలర్ట్.. కుండపోత వర్షాలపై జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ కీలక సూచనలు..

Ghmc commissioner rv karnan inspects flood affected areas: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వరుణుడు తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ గత మూడు రోజులుగా కురుస్తున్న వానలకు చిగురుటాకులా వణికిపోతుంది. ఈ క్రమంలో వర్షాలతో ఎక్కడికక్కడ జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. అంతే కాకుండా.. జనాలు ఇళ్లలో నుంచి బైటకు రావాలంటేనే భయంతో వణికిపోతున్నారు. మరోవైపు వాతావరణ కేంద్ర ఈరోజు, రేపు కూడా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రెడ్ అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.
హైదరాబాద్ లో పాటు, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే అన్నిస్కూళ్లకు రెండు రోజులపాటు సెలవుల్ని ప్రకటించారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్ని జిల్లాల ముఖ్య అధికారులతో వర్షాలపై వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. మూడు రోజుల పాటు అన్నిశాఖలకు చెందిన అధికారులకు సెలవుల్ని రద్దు చేశారు.అంతే కాకుండా..ప్రజలకు ఎల్లవేళ అందుబాటులో ఉండాలన్నారు.
ఈ క్రమంలో కుండపోత వానలకు హైదరాబాద్ చిగురుటాకులు వణికిపోయింది.రోడ్లంతా చెరువుల్ని తలపిస్తున్నారు. కాలనీలు కెనాల్స్ లా మారాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని కూడా జలమయం అయిపోయాయి. ఈక్రమంలో వరద ప్రభావం ఉన్న పలుప్రాంతాల్లలో జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ కర్ణర్ తనిఖీలు చేశారు. అధికారులకు పలుసూచనలు చేశారు.
అంతకు ముందు కమిషనర్.. జీహెచ్ఎంసీ హెడ్ ఆఫీస్ లోని కంట్రోల్ ను తనిఖీ చేశారు. హైదరాబాద్ ప్రజల నుంచి వస్తున్నఫిర్యాదులు పై ఆరా తీసిన కమిషనర్ ఆరాతీశారు.ఈ క్రమంలో జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ హైదరాబాద్ ప్రజలకు కీలక సూచనలు చేశారు.
ప్రస్తుతం జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో మోడరేట్ వర్షాలు కురుస్తున్నాయన్నారు. సాయంత్రం నుండి అధిక వర్షాలు ఉంటాయని వాతావరణ శాఖ అప్రమత్తం చేసిందన్నారు. నగర ప్రజలు అత్యవసరమైతే తప్ప బయటికి రావొద్దన్నారు.వర్షాల నేపథ్యంలో హై అలెర్ట్ గా ఉన్నామన్నారు . ఉద్యోగులకు సెలవులు రద్దు చేశామన్నారు.
ఉన్నతాధికారులను హెడ్ క్వార్టర్ లో అందుబాటులో ఉండాలని ఆదేశించినట్లు తెలిపారు. క్షేత్ర స్థాయిలో రిలీఫ్ కార్యకలాపాలను డిప్యూటీ కమిషనర్ లు, స్థానిక తహసీల్దార్ లు చూసుకుంటున్నారన్నారు. జీహెచ్ఎంసీ కి అప్లికేషన్ , కంట్రోల్ రూమ్, మీడియం ద్వారా వచ్చే ప్రజా ఫిర్యాదుల పై సత్వరమే స్పందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
నాలా ల వద్ద ప్రమాదాలు తలెత్తకుండా చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు. మ్యాన్ హోల్ లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తెరవొద్దన్నారు.
మ్యాన్ హోల్ పై ఏమైనా ఫిర్యాదులు ఉంటే కంట్రోల్ రూమ్ కు విభాగాల అధికారులు , ప్రజలు తెలియజేయాలన్నారు.
ట్రాఫిక్ ఫ్లో స్మూత్ గా ఉండేలా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు. ట్రాఫిక్ చోకింగ్ పాయింట్ లపై ప్రత్యేక ఫోకస్ పెట్టామని, ట్రాఫిక్ జామ్ కాకుండా పోలీస్, హైడ్రా తో సమన్వయం చేసుకుంటున్నట్లు జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా మూసీ పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు.
