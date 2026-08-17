Girl stabbed to death by her lover in balapur: హైదరాబాద్ బాలాపూర్ పోలీస్స్టేషన్ పరిధిలో దారుణ హత్య సంచలనంగా మారింది. బీహార్కు చెందిన రెహానా బిస్మిల్లా కాలనీలో నివాసం ఉంటూ ఒక ఫంక్షన్ హాల్లో పనిచేస్తోంది. అదే ఫంక్షన్ హాల్లో పనిచేసే మహ్మద్ సలామ్తో ఆమెకు పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త ప్రేమగా మారింది ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్ కు దారితీసింది. ఇటీవల రెహానా మరో యువకుడితో తిరుగుతుందని సలామ్ ఆమెపై అనుమానం పెంచుకున్నాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవలు జరిగాయి. మరోవైపు తనను పెళ్లి చేసుకొవాలని రెహనా సలామ్ ను బలవంతం చేసింది.
అసలే ఆమెపై అనుమానంతో ఉన్న అతగాడు ఎలాగైన రెహనాను వదిలించుకొవాలని ప్లాన్ వేశాడు. ఈ క్రమంలో రాత్రి మాట్లాడుకుందామని పిలిచాడు. రెహనా , సలామ్ మద్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో సలామ్ తనతో అప్పటికే తెచ్చుకున్న కత్తితో ఇష్టమున్నట్లు పొడిచాడు. తీవ్ర గాయాలతో, రక్తస్రావమైన రెహనా అక్కడికక్కడే మృతి చెందింది.
ఆ తర్వాత ఆమెను ఒక గోనె సంచిలో కుక్కి శవాన్ని అక్కడి నుంచి తరలించేందుకు ప్రయత్నించాడు. ఈ నేపథ్యంలో స్థానికులు అనుమానంతో అతడ్నిఅడ్డుకున్నారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు అక్కడకు చేరుకుని చూసే సరికి గోనె సంచిలో యువతి డెడ్ బాడీ బైటపడింది. వెంటనే అతడ్ని అరెస్ట్ చేసి, యువతి శవాన్ని పోస్ట్ మార్గం కోసం ఉస్మానియా మార్చురికీ తరలించారు.
ఈ మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఘటనకు సంబంధించి ముగ్గురు అనుమానితులను అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నట్లు తెలుస్తొంది. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook