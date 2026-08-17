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Hyderabad: బాలాపూర్‌లో ఘోరం.. ప్రియురాలిని చంపి గొనె సంచిలో కుక్కిన ప్రియుడు.. కారణం తెలిస్తే షాక్..!

Balapur girl murder case: కొన్ని రోజులుగా ప్రియుడు సలామ్ ను పెళ్లి చేసుకొవాలని యువతి బలవంతం చేసింది. దీంతో అతను ఆమెపై కత్తితో దాడి చేసి హత్య చేశాడు. ఆ తర్వాత అక్కడున్న గోనె సంచిలో ఆమె శవాన్ని కుక్కి పెట్టాడు. బాలాపూర్ పరిధిలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 17, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:12 PM IST
Hyderabad: బాలాపూర్‌లో ఘోరం.. ప్రియురాలిని చంపి గొనె సంచిలో కుక్కిన ప్రియుడు.. కారణం తెలిస్తే షాక్..!
Image Credit: balapurgirlmurdercase

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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