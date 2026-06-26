/Gold man Surya Bhai: చిక్కుల్లో గోల్డ్ మ్యాన్ సూర్యా భాయ్.. సీపీ సజ్జనార్ తన పార్టనర్ అంటూ రచ్చ.. పోలీసులు ఏంచేశారంటే..?

Gold man Surya bhai arrested by Hyderabad police: హైదరాబాద్ లో ఇటీవల పాతబస్తీకి చెందిన గోల్డ్ మ్యాన్ గా పేరు పొందిన పల్లపు సురేష్ కుమార్ ఆలియాస్ సూర్యా భాయ్ కొన్ని నెలల క్రితం తన ఒంటి మీద ఉన్న బంగారం నకిలీదంటూ వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. చాలా మంది అది ఫెక్ అని ప్రచారం కూడా చేశారు. కేవలం గోల్డ్ కోటింగ్ ఉన్న నగలు వేసుకుని బిల్డప్ ఇస్తున్నాడని గతంలో పెద్ద రచ్చ జరిగింది.ఆ తర్వాత గోల్డ్ మ్యాన్ సూర్య దీనిపై పలు మీడియా ఛానెళ్లలో ఇది నిజమైన గోల్డ్ అంటూ చెప్పాడు. ఈ వివాదం తర్వాత మరోసారి గోల్డ్ మ్యాన్ సూర్య భాయ్ వార్తలలో నిలిచాడు.ఈ సారి ఏకంగా ఒక వ్యక్తిని మోసం చేసిన ఘటనలో బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు అత్తాపూర్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
హైదరాబాద్ లోని ఓల్డ్ సిటీకి చెందిన సూర్య భాయ్ ఒక వ్యక్తి నుంచి తక్కువ ధరకే మంచి ఓరిజినల్ గోల్డ్ ఇప్పిస్తానని చెప్పి రూ. 30 లక్షలు తీసుకున్నాడు. ఆ తర్వాత నుంచి రేపు, మాపు అంటూ బాధితుల్ని తిప్పడం మొదలు పెట్టాడు. కొన్ని నెలల పాటు బంగారం విదేశాల నుంచి వస్తుందని నమ్మబలికాడు. కానీ ఇక బాధితులు ఎదురు తిరగటంతో సీన్ రివర్స్ అయ్యింది. దీంతో మరో దారిలేక సూర్య భాయ్ ఒక 20 లక్షలు చెక్ రాసి ఇచ్చి, 3 ఐఫోన్లు, ఇచ్చి బాధితుల్ని బ్లాక్ మెయిల్ చేశాడు.
తనకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కమిషనర్ సజ్జనార్ తెలుసని చెప్పాడు. తన దందాలో సజ్జనార్ పార్టనర్ అని చెప్పాడు. రివర్స్ లో బాధితుల్ని బెదిరించాడు. ఈ క్రమంలో తాము మోసపోయినట్లు గ్రహించి బాధితులు అత్తాపూర్ లో పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశారు.
దీంతో పోలీసులు జీరో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి నారాయణ గూడ పీఎస్ కు కేసును బదిలీచేశారు. ఈ ఘటనతో మరోసారి గోల్డ్ మ్యాన్ సూర్య భాయ్ వార్తలలో నిలిచాడు. దీనిపై గోల్డ్ మ్యాన్ సజ్జనార్ తన బిజినెస్ పార్టనర్ అంటూ ప్రచారం చేసుకొవడంపై పోలీసులు కూడా చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు.
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