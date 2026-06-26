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Gold man Surya Bhai: చిక్కుల్లో గోల్డ్ మ్యాన్ సూర్యా భాయ్.. సీపీ సజ్జనార్ తన పార్టనర్ అంటూ రచ్చ.. పోలీసులు ఏంచేశారంటే..?

Case filed on goldman surya bhai: తనకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చాలా తెలుసని, అదే విధంగా కమిషనర్ సజ్జనార్ తన బిజినెస్ లో పార్టనర్ అంటూ పాతబస్తీ ఒక వ్యక్తి దగ్గర నుంచి ఏకంగా 30 లక్షలకు టోకరా పెట్టేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీంతో బాధితుడు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 26, 2026, 01:09 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:16 PM IST
Gold man Surya Bhai: చిక్కుల్లో గోల్డ్ మ్యాన్ సూర్యా భాయ్.. సీపీ సజ్జనార్ తన పార్టనర్ అంటూ రచ్చ.. పోలీసులు ఏంచేశారంటే..?
Image Credit: Hyderabadnews(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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