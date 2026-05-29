/Telangana Weather Update: తెలంగాణ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ గుడ్ న్యూస్..

Telangana Monsoon Session: తెలంగాణలో ఎండలు మండిపోతున్నాయి. గత కొన్నేళ్లలో ఎన్నడు లేనట్టుగా రికార్డు ఉష్ణోగ్రతలు పలు ప్రాంతాల్లో నమోదు అయింది. పలు ప్రాంతాల్లో 46 డిగ్రీలపైనే ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి. ఇంకొన్ని చోట్ల 47 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు క్రియేట్ చేశాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈ వారంలో ఎండల తీవ్రత కారణంగా ఏర్పడే క్యూములో నింబస్ మేఘాల కారణంగా గత రెండు మూడు రోజులుగా తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు పడ్డాయి. దీంతో ప్రజలు కాస్త ఉపశమనం చెందారు. ఒక్కరోజు మబ్బుల కారణగా వాతావరణం చల్లబడిన ఆ తర్వాత మళ్లీ యథావిధిగా ఎండలు దంచి కొట్టడం ప్రారంభించాయి.
మొత్తంగా ఎండల తీవ్రతతో అల్లాడుతున్న తెలంగాణ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ గుడ్ న్యూస్ అందించింది. మే నెలలో ఎండల తీవ్రతతో ఇబ్బంది పడ్డ ప్రజలకు ఈ రోజు కాస్త ఉపశమనం లభించనుందని తెలిపింది. ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావం వల్ల నైరుతి ఋతుపవనాల రాక కాస్త ఆలస్యం అయ్యింది. అంతేకాదు ఈ సారి వర్షాలు గతంలో కంటే తక్కువగా నమోదు కానున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఇక మే 26న కేరళను తాకాల్సిన ఋతుపవనాలు..మే 31న కేరళ తీరాన్ని తాకే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. తెలంగాణలో ఈరోజు ఉదయం విపరీతమైన ఎండలు ఉన్నప్పటికి మధ్యాహ్నాం తర్వాత వాతావరణం చల్లబడనున్నట్లు తెలిపింది. నల్గొండ, వరంగల్, ఖమ్మం, కేసముద్రం, కొత్తగూడెం జిల్లాలో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. వర్షాలతో పాటు పిడుగులు కూడా పడే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R7
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.