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Indiramma Indlu Towers: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు భారీ శుభవార్త.. ఇందిరమ్మ ఇండ్లు టవర్స్ దరఖాస్తు గడువు పొడిగింపు

Govt Of Telangana Extends Indiramma Indlu Towers Application Date: హైదరాబాద్ ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త వినిపించింది. ఇందిరమ్మ ఇండ్లు టవర్స్ దరఖాస్తుల గడువు పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన చేసింది. వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన నిర్ణయం ఇలా ఉంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 11, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 01:37 PM IST
Indiramma Indlu Towers: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు భారీ శుభవార్త.. ఇందిరమ్మ ఇండ్లు టవర్స్ దరఖాస్తు గడువు పొడిగింపు
Image Credit: Indiramma Indlu Towers

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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