/Indiramma Indlu Towers: హైదరాబాద్‌ ప్రజలకు భారీ శుభవార్త.. ఇందిరమ్మ ఇండ్లు టవర్స్ దరఖాస్తు గడువు పొడిగింపు

Indiramma Indlu Towers Application Date: ఇళ్లు లేని హైదరాబాద్ ప్రజలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త ప్రకటించింది. ఇందిరమ్మ ఇండ్లు టవర్స్ కోసం ప్రారంభించిన ప్రభుత్వం దరఖాస్తుల గడువు పొడిగించింది. వరుస సెలవులు రావడంతో దరఖాస్తులు చేసుకోవడానికి సమయం లేకపోవడంతో ప్రభుత్వం వాటికి సంబంధించిన గడువు పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. గడువు పొడగింపుతో ఆగస్టు 15వ తేదీ వరకు దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. వరుస సెలవుల నేపథ్యంలో మరో 5 రోజులు అవకాశం కల్పించింది.
ఇందిరమ్మ ఇండ్లు టవర్స్ కోసం ఇప్పటివరకు 46,121 దరఖాస్తులు వచ్చాయని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. జూలై 21వ తేదీ నుంచి దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రారంభమయ్యాయి. వీటికి సంబంధించి మీ-సేవా కేంద్రాలు, ఆన్లైన్, వాట్సాప్ ద్వారా దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. హైదరాబాద్ లోని 16 నియోజకవర్గాల్లో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ప్రభుత్వం 7,340 ఇందిరమ్మ ఇళ్ల టవర్స్ నిర్మాణం చేయడానికి ప్రణాళిక చేసింది. హైదరాబాద్ ఓఆర్ఆర్ పరిధిలో లక్ష ఇళ్ల నిర్మాణమే ప్రభుత్వం లక్ష్యం విధించుకుంది.
పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు నామమాత్రపు ధరలో సొంతింటి అవకాశం కల్పించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఆగస్టు 31వ తేదీ లోగా ఇళ్ల కేటాయింపు ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆదేశించారు. అర్హత నిర్ధారణ, లాటరీ ప్రక్రియలో జాప్యం లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని ఆధికార యంత్రాంగానికి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పూర్తి పారదర్శకతతో ఇళ్ల కేటాయింపు చేస్తున్నట్లు మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి వెల్లడించారు. అర్హులైన వారు గడువు పొడిగింపును వినియోగించుకోవాలని సూచించారు.
ఇందిరమ్మ ఇండ్లు టవర్స్ కోసం ప్రారంభించిన దరఖాస్తులు నియోజకవర్గాలవారీగా పరిశీలిస్తే కూకట్పల్లిలో అత్యధికంగా వచ్చాయి. కూకట్పల్లిలో అత్యధికంగా 6,615 దరఖాస్తులు రాగా.. అతి తక్కువగా శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో 3,488 దరఖాస్తులు వచ్చాయని అధికారులు వెల్లడించారు. దరఖాస్తుల గడువు పెంచడంతో మరికొంత మంది పేదలు వీటి కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్లోని నియోజకవర్గాల వారీగా దరఖాస్తులు ఎన్ని వచ్చాయో వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
నియోజకవర్గాల వారీగా దరఖాస్తులు ఇలా
కూకట్పల్లిలో అత్యధికంగా 6,615 దరఖాస్తులు
కుత్బుల్లాపూర్లో 5,571 దరఖాస్తులు
ఖైరతాబాద్లో 5,518 దరఖాస్తులు
నాంపల్లిలో 4,372 దరఖాస్తులు
మలక్పేటలో 3,609 దరఖాస్తులు
శేరిలింగంపల్లిలో 3,488 దరఖాస్తులు
అంబర్పేటలో 3,073 దరఖాస్తులు