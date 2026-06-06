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Sthree Ride: మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. ర్యాపిడో, ఉబర్‌, ఓలాకు ప్రత్యామ్నాయం 'స్త్రీ రైడ్'

Good News To Hyderabad Women Sthree Ride Launched For Women: హైదరాబాద్‌ మహిళలకు తెలంగాణ పోలీసులు భారీ శుభవార్త వినిపించారు. నగరంలో ప్రయాణించడానికి వినియోగించే ఉబర్‌, ర్యాపిడోలకు ప్రత్యామ్నాయంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో సరికొత్త వ్యవస్థ అందుబాటులోకి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 06, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:31 PM IST
Sthree Ride: మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. ర్యాపిడో, ఉబర్‌, ఓలాకు ప్రత్యామ్నాయం 'స్త్రీ రైడ్'
Image Credit: Stree Ride Launched For Women

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Sthree Ride: మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. ర్యాపిడో, ఉబర్‌కు ప్రత్యామ్నాయం 'స్త్రీ రైడ్'
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