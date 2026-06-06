Sthree Ride: మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. ర్యాపిడో, ఉబర్‌, ఓలాకు ప్రత్యామ్నాయం 'స్త్రీ రైడ్'

Sthree Ride Movo Fleet App: తెలంగాణ మహిళలకు ప్రభుత్వం భారీ శుభవార్త వినిపించింది. హైదరాబాద్ నగరంలో నివసిస్తున్న మహిళలకు సరికొత్త రవాణా వ్యవస్థను తీసుకువచ్చారు. నగరంలో ఎక్కడికైనా వెళ్లాలంటే ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ కాకుండా యాప్లను వినియోగిస్తుండగా.. వారికి సరికొత్త వ్యవస్థను ప్రభుత్వం పరిచయం చేసింది. ఉబర్, ర్యాపిడో, ఓలా తదితర యాప్లలో బైక్ లేదా కార్లను బుక్ చేసుకున్నప్పుడు పురుష డ్రైవర్లు వస్తుంటారు. రైడింగ్ సమయంలో పురుష డ్రైవర్లతో మహిళలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనేవారు. వేధింపులు, ఇబ్బందులను అధిగమించేందుకు ‘స్త్రీ రైడ్’ ప్రాజెక్ట్ తీసుకువచ్చారు. ప్రస్తుతం అమలులో ఉన్న ప్రధాన యాప్లకు ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ యాప్ను తెలంగాణ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభమైంది. ఈ యాప్లో మహిళలు రైడర్లుగా ఉండడం విశేషం. ఇకపై మహిళలు తమ ప్రయాణాల కోసం ‘మోవో ఫ్లీట్ యాప్ (Movo Fleet App)’ డౌన్లోడ్ చేసుకుని రైడ్ బుక్ చేసుకుంటే.. మహిళా డ్రైవర్లే వచ్చి గమ్యస్థానానికి చేరుస్తారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ విభాగానికి చెందిన ‘విమెన్ సేఫ్టీ వింగ్’ ఆధ్వర్యంలో ‘స్త్రీ రైడ్’ పేరుతో ప్రత్యేక రవాణా వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ర్యాపిడో తరహాలో మహిళా ప్రయాణికుల కోసం మహిళా డ్రైవర్లనే అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ‘మోవో ఫ్లీట్ యాప్’ యాప్ ద్వారా బైక్ సేవలను ప్రారంభించింది. ఈ యాప్ వినియోగంతో మహిళలు ఎలాంటి భయం లేకుండా ప్రయాణించే అవకాశం ఏర్పడనుంది. ఈ యాప్ను డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ప్రారంభించారు.
హైదరాబాద్లోని తన కార్యాలయంలో జెండా ఊపి డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ‘మోవో ఫ్లీట్ యాప్’ యాప్ ద్వారా బైక్ ప్రయాణ సేవలను ప్రారంభించి మాట్లాడారు. మహిళలకు ఆర్థిక స్వావలంబన, ఆత్మవిశ్వాసం కల్పించేలా.. ఆర్థికంగా వారి కాళ్లపై వారు నిలబడేలా ఈ రవాణా సౌకర్యాన్ని ప్రవేశపెట్టినట్లు డీజీపీ తెలిపారు. నాలుగు నెలల్లో మహిళా రైడర్ల సంఖ్యను మూడింతలు పెంచాలని కోరారు. మహిళల ఉపాధి, సాధికారతకు ప్రభుత్వం పూర్తి మద్దతు ఇస్తోందని చెప్పారు.
స్త్రీ రైడర్లు
ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా తొలి విడతలో 55 మంది మహిళలను ‘స్త్రీ రైడర్లు’గా ఎంపిక చేశారు. మహిళా రైడర్లు 55 మందికి అంబర్పేట్ పోలీస్ లైన్స్లో విమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ ఆధ్వర్యంలో టూ వీలర్, త్రీ వీలర్, ఫోర్ వీలర్ వాహనాలను నడపడంలో ప్రత్యేకంగా డ్రైవింగ్ శిక్షణ కల్పించారు. విజయవంతంగా శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న మహిళా రైడర్లకు ఉమెన్స్ సేఫ్టీ వింగ్ ద్వారా డ్రైవింగ్ లైసెన్సులను అందించారు.
పురుషులకు ఏమాత్రం తీసిపోకుండా టూ వీలర్, ఫోర్ వీలర్ వాహనాలను మహిళలు నడిపేందుకు స్త్రీ రైడ్ యాప్ను తీసుకువచ్చారు. మహిళలపై జరిగే వేధింపులు నివారించేందుకు.. ఆత్మరక్షణ విషయంలో కూడా విమెన్ సేఫ్టీ వింగ్ ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది. ఈ వ్యవస్థ రవాణా కోసమే కాకుండా.. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో చిక్కుకున్న మహిళలకు తక్షణ సేవలు అందించడానికి స్త్రీ రైడర్లు అందుబాటులో ఉండనున్నారు. మహిళా ప్రయాణికులకు రక్షణ కల్పించడమే కాకుండా మహిళలకు ఉపాధి మార్గం కల్పించేందుకు ఈ అవకాశం కల్పించింది.