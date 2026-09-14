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Hyderabad: సైఫాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో గందరగోళం.. కేటీఆర్ పీఏ, పీఆర్వో మహేష్‌లపై గుర్తుతెలియని దుండగుల దాడి.. !

Attack on ktr pa and pro in saifabad ps: ఏసీపీ, సీఐ సమక్షంలోనే కేటీఆర్ పీఏ, పీఆర్వోలు మహేందర్, మహేష్ లపైదాడి చేయబోయారని లాయర్లు ఆరోపించారు.ఈ  క్రమంలో  ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్న గది వరకు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఎలా వెళ్లారని లాయర్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 14, 2026, 07:32 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 07:36 PM IST
Hyderabad: సైఫాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో గందరగోళం.. కేటీఆర్ పీఏ, పీఆర్వో మహేష్‌లపై గుర్తుతెలియని దుండగుల దాడి.. !
Image Credit: ktr(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: సైఫాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో గందరగోళం.. కేటీఆర్ పీఏ, పీఆర్వో మహేష్‌పై దుండగుల దాడి..
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