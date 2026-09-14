Goons attacks on ktr pa and pro in saifabad police station: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవల అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో గేట్ వద్ద గందర గోళం తలెత్తిన విషయం తెలిసిందే. సెప్టెంబర్ 7న అసెంబ్లీ ప్రాంగణం వద్ద విధుల్లో ఉన్న పోలీసులను అడ్డుకున్నారన్న ఆరోపణలపై కేటీఆర్ పీఏ, పీఆర్వో ఇద్దరిపై సెప్టెంబర్ 9న కేసు నమోదైంది. రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్ బి. జంగయ్య ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు సైఫాబాద్ పోలీసులు వీరిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు విచారణ చేపట్టారు. దీనిలో భాగంగా విచారణకు తమ ఎదుట రావాలని సైఫాబాద్ పోలీసులు నిన్న వీరిద్దరికి నోటీసులు జారీ చేశారు.
అయితే..తొలుత సైఫాబాద్ పీఎస్ లో విచారించారు. ఆతర్వాత అసెంబ్లీ వద్దకు కూడా తీసుకెళ్లి ఘటనపై పలు వివరాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అయితే.. సైఫాబాద్ లో మరల పోలీసులు విచారిస్తుండగ కొంత మంది మాస్క్ లు ధరించిన గుర్తు తెలియని దుండగులు వచ్చి కేటీఆర్ పీఏ, పీఆర్వోలపై దాడి చేశారు. ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా గందర గోళ వాతావరణం ఏర్పడింది.
పీఎస్ లో ఏసీపీ, సీఐ సమక్షంలోనే కేటీఆర్ పీఏ పీఆర్వోలు మహేందర్ మహేష్ లపైదాడి చేయబోయారని లాయర్ల ఆరోపించారు. అసలు.. ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతున్న గది వరకు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఎలా వెళ్లారని లాయర్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు మాస్క్ లు ధరించి ఉన్న వారిని ఎలా అనుమతిస్తారని కూడా ఫైర్ అవుతున్నారు.
కేటీఆర్ స్పందన..
ఈ దాడి ఘటనను కేటీఆర్ ఖండించారు. తమ కార్యకర్తలకు, నేతలకు అండగా ఉంటామన్నారు.ఈ దాడులతో తమ మనోస్థైర్యంను దెబ్బతీయలేరని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం, పోలీసులపై విమర్శలు గుప్పించారు.
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