/Yuva Sangrama Sadassu: రేవంత్ తొడగొట్టి చెప్తున్నాం.. నిన్ను వదలం.. సీఎంపై నిరుద్యోగ యువతి ఫైర్.. వీడియో వైరల్..

Brs Yuva Sangrama Sadassu in saroor nagar: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. బీఆర్ఎస్ సరూర్ నగర్ లో తలపెట్టిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ యువ సంగ్రామ సభకు భారీగా నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు తరలివచ్చారు. అంతకు ముందు బీఆర్ఎస్ సభకు పోలీసులు అనుమతించలేదు. దీంతో హైకోర్టుకు వెళ్లి మరీ బీఆర్ఎస్ అనుమతుల్ని తెచ్చుకుంది. మరోవైపు పార్టీ యువ సంగ్రామ సభకు బీఆర్ఎస్ నేతలు వెళ్లకుండా ఎక్కడికక్కడ హౌస్ అరెస్టులు చేపట్టారు.ఎమ్మెల్యే సబితా ఇంద్రారెడ్డి, ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. అంతే కాకుండా..పోలీసులు సరూర్ నగర్ సభా స్థలికి వచ్చి నిరుద్యోగుల చేతిలో ఉన్న ప్లకార్డులు గుంజుకొవడం తీవ్ర వివాదాస్పదంగా మారింది.
రేవంత్ రెడ్డి తొడగొట్టి చెప్తున్నాం.. నిన్ను విడిచి పెట్టే ప్రసక్తే లేదు
ఎన్ని జీవోలు తెచ్చినవ్ రా చెత్త మొహమోడా - నిరుద్యోగి ఆవేదన https://t.co/sWsHpwFPvQ pic.twitter.com/VCdzLGXxMh
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 18, 2026
బీఆర్ఎస్ పార్టీ యువ సంగ్రామ సభా ప్రాంగణం వద్ద భారీగా పోలీసు బలగాల్ని మోహరించారు. అన్ని మెట్రో స్టేషన్లలో పోలీసుల తనిఖీలు చేపట్టారు. నిరుద్యోగులు, యువకులు సభకు రాకుండా కట్టడి చేసే ప్రయత్నాలు చేసిందని బీఆర్ఎస్ ఆరోపణలు చేసింది. ఈ సభలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంకు వ్యతిరేకంగా నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు కాంగ్రెస్ సర్కారుపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు గుప్పించారు. ఎన్నికల సమయంలో వేల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామని చెప్పి ఆతర్వాత ముఖం చాటేశాడని ఘాటుగా విమర్శలు గుప్పించారు.
స్టేజీ మీద ఒక నిరుద్యోగ యువతి మాట్లాడుతూ... ఉన్న స్కూళ్లు మంచిగా ఉంచురా అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్కూళ్లు అంట అని సీఎం రేవంత్ ను ఏకీపారేసింది. నీకు ఇంగ్లీష్ రాదు కానీ జర్మన్ భాష నేర్చుకో అంట అని చివాట్లు పెట్టింది. నువ్వు ముందు హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు సక్కగా నేర్చుకో అంటూ సెటైర్లు వేసింది.
ఎండ్రిన్ తాగాల్సింది మేము కాదు.. మమ్మల్ని మోసం చేసినందుకు రేవంత్ రెడ్డి, రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ ఎండ్రిన్ తాగాలని నిరుద్యోగ యువతి తీవ్రస్థాయిలో మండి పడింది. మరో నిరుద్యోగ అభ్యర్థి మాట్లాడుతూ.. రేవంత్ అన్నా మన పని అయిపోయిందని, రెండేళ్ల తర్వాత బజ్జీలు, పూరీలు వేసుకోవాల్సిందే అంటూ ఏకీపారేశాడు.
రెండున్నర ఏళ్లలో పనికి మాలిన జీవోలు జారీ చేస్తు జాబ్ నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వకుండా నిరుద్యోగుల జీవితాలతో చెలగాటడం ఆడుటూ అప్రజాస్వామిక పాలన చేశాడని సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని ఏకీపారేశారు. మొత్తంగా సరూర్ నగర్ లో నిరుద్యోగుల సభ్య తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
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