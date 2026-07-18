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Yuva Sangrama Sadassu: రేవంత్ తొడగొట్టి చెప్తున్నాం.. నిన్ను వదలం.. సీఎంపై నిరుద్యోగ యువతి ఫైర్.. వీడియో వైరల్..

Yuva Sangrama Sadassu in saroor nagar: బీఆర్ఎస్ సరూర్ నగర్  యువ సంగ్రామ సదస్సుకి నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు భారీగా తరలివచ్చారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. వెంటనే జాబ్ నోటిఫికేషన్ లను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 18, 2026, 01:18 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:24 PM IST
Yuva Sangrama Sadassu: రేవంత్ తొడగొట్టి చెప్తున్నాం.. నిన్ను వదలం.. సీఎంపై నిరుద్యోగ యువతి ఫైర్.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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