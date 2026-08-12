/MLC Kodandaram: ఎమ్మెల్సీ కోదండరాంకు నిరసన సెగ.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల వయోపరిమితిపై నిలదీసిన నిరుద్యోగులు..!

Govt job aspirants intercepted mlc professor kodandaram: తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల భర్తీకి వరసగా నోటిఫికేషన్లు జారీ చేస్తుంది. దీనిలో భాగంగా ఇటీవల పోలీసుల నియామక మండలితో పోలీసు శాఖలో భారీగా 7,437 పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. అయితే.. దీనికి ఏజ్ లిమిట్ ను పెంచాలని కొన్ని రోజులుగా నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. గత ఎన్నికల్లో ఎక్కువగా పోస్టులు జారీ చేస్తామని చెప్పి కేవలం ఒక్క పోలీసు శాఖలోనే నోటిఫికేషన్ ఏంటని నిరుద్యోగులు మండి పడుతున్నారు అది కూడా ఏజ్ రిలాక్సెషన్ ఇవ్వక పోవడం వల్ల చాలా మంది నష్టపోతామని వాపోతున్నారు.
కోదండరాంను పరిగెత్తించిన నిరుద్యోగులు
సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్లో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల వయోపరిమితి పెంచే అంశంపై కోదండరాంను అడ్డుకుని నిలదీసిన నిరుద్యోగులు https://t.co/Ea1bKW1f65 pic.twitter.com/n1moNwholq
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) August 12, 2026
గత కొన్ని రోజులుగా నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు పలువురు మంత్రుల్ని కలిసి తమగోడును చెప్పుకున్నారు. ఈ రోజు గాంధీ భవన్ లో సైతం వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు . కానీ లోపల అనుమతించక పోవడంతో అక్కడున్న ఇతర సిబ్బందికి తమవినతిని ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో సోమాజి గూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఎమ్మెల్సీ ప్రొఫెసర్ కోదండరాంను నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు చుట్టుముట్టారు. ఏజ్ విషయంలో తమ గోడును సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి చెప్పాలన్నారు.
మీరు చెప్తేనే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేశాము, ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు? అని నిలదీశారు. మీ మాటలు నమ్మి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తే తమను ఎవరు పట్టించుకొవడంలేదని నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మీడియా సైతం తమ సమస్యల్ని కవర్ చేయడంలేదని చెప్పుకొచ్చారు.
చాలా సేపు ఎమ్మెల్సీ ప్రొఫెసర్ కోదండరాంను కదలనియకుండా నిరుద్యోగులు ప్రశ్నల వర్షంకురిపించారు. మీరు 60 ఏళ్లకు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లి ఎమ్మెల్సీ కావొచ్చు కానీ, మేము 30 ఏళ్లకు ఉద్యోగం చేయడానికి పనికిరామా? అని నేరుగా ప్రశ్నించారు. ఈ నేపథ్యంలో.. నిరుద్యోగులకు సమాధానం చెప్పలేక కోదండరాం అక్కడ నుంచి నెమ్మదిగా జారుకున్నారు. దీంతో కాసేపు అక్కడ ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.
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