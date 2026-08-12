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MLC Kodandaram: ఎమ్మెల్సీ కోదండరాంకు నిరసన సెగ.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల వయోపరిమితిపై నిలదీసిన నిరుద్యోగులు..!

Govt job aspirants fires on congress: సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ లో  ఎమ్మెల్సీ ప్రొఫెసర్ కోదండరాంను నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు అడ్డగించారు. అంతే కాకుండా మీరుచెప్పడం వల్ల కాంగ్రెస్ కు  ఓటు వేశామని చెప్పారు. చాలాసేపు ఎమ్మెల్సీ ప్రొఫెసర్ కోదండరాంను అడ్డుకుని వాగ్వాదంకు దిగారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 12, 2026, 05:10 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:20 PM IST
MLC Kodandaram: ఎమ్మెల్సీ కోదండరాంకు నిరసన సెగ.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల వయోపరిమితిపై నిలదీసిన నిరుద్యోగులు..!
Image Credit: mlckodandaram

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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MLC Kodandaram: ఎమ్మెల్సీ కోదండరాంకు నిరసన సెగ.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల వయోపరిమితిపై నిలదీసిన నిరుద్యోగులు..!
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