Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Lal Darwaza Bonalu: అంగరంగ వైభవంగా లాల్‌దర్వాజ బోనాలు.. పోటెత్తిన భక్తులు

Lal Darwaza Bonalu: అంగరంగ వైభవంగా లాల్‌దర్వాజ బోనాలు.. పోటెత్తిన భక్తులు

Grandly Celebrations Of Bonalu 2026: ఆషాఢ మాస బోనాల ఉత్సవాలు హైదరాబాద్‌లోని పాతబస్తీలో అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రధాన ఆలయం లాల్ దర్వాజా సింహవాహిని అమ్మవారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది. ఇక హైదరాబాద్‌ మొత్తం జగన్మాత నామస్మరణ జరుగుతోంది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 09, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:19 PM IST
Lal Darwaza Bonalu: అంగరంగ వైభవంగా లాల్‌దర్వాజ బోనాలు.. పోటెత్తిన భక్తులు
Image Credit: Hyderabad Bonalu 2026

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hyderabad Bonalu: బోనాల పండగలో పెనువిషాదం.. లంగర్ హౌస్ లోని ఇంట్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం..
2
3
4
5