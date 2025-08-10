English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Guvvala Balaraju: భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిన మాజీ ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు

BJP Guvvala Balaraju: బీఆర్ఎస్ పార్టీ కీలక నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు నేడు (ఆదివారం) భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. నేడు హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని  బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయం జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు గువ్వల బాలరాజుని కండువా కప్పి సాదరంగా పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Aug 10, 2025, 02:51 PM IST

Guvvala Balaraju: భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరిన మాజీ ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు

BJP Guvvala Balaraju: బీఆర్ఎస్ పార్టీ కీలక నేత మాజీ ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు నేడు (ఆదివారం) భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా అచ్చంపేట నియోజకవర్గానికి ప్రాతినిత్యం వహించిన గువ్వల బాలరాజు.. ఇటీవల భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీకి రాజీనామా చేసిన సంగతి తెలిసిందే. నేడు హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని  బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయం జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు గువ్వల బాలరాజుని కండువా కప్పి సాదరంగా పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఈ సందర్భంగా గువ్వల బాలరాజు తో పాటు ఆయన అనుచరులు నియోజకవర్గానికి చెందిన కొందరు కీలక నేతలు బీజేపీ సభ్యత్వం తీసుకున్నారు. 

కొన్ని రోజులుగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంటున్న మాజీ ఎమ్మెల్యే గువ్వల బాలరాజు ఇటీవలే ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. ఆ తర్వాత అతను ఏ పార్టీలో చేరుతారనే విషయంపై తీవ్ర చర్చ జరిగింది. గతంలో తనపై దాడి జరిగిన నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వం తనకు అండగా నిలవలేదని గువ్వల బాలరాజు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పార్టీలో తగిన ప్రాధాన్యం లేదని అసంతృప్తితో ఆ పార్టీని వీడి తాజాగా భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు. దీంతో ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ తీర్థం పుచ్చుకుంటాడనే ఊహాగానాలకు తెరపడింది. 

ఈ సందర్భంగా బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు మాట్లాడుతూ ఈ విధంగా అన్నారు. దేశంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అమలు చేస్తున్న సంక్షేమ పథకాలకు దేశంలో విపరీతమైన స్పందన ఆదరణ పెరగటంతో గువ్వల బాలరాజు పార్టీలో చేరాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు ఆయన తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ బలోపేతానికి బాలరాజు సేవలను పూర్తిగా వినియోగించుకుంటామని రామచంద్రరావు అన్నారు. రాష్ట్ర పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ లక్ష్మణ్, ఎమ్మెల్సీ అంజిరెడ్డితో పాటు మరికొందరు బీజేపీ సీనియర్ నాయకులు పాల్గొని గువ్వల బాలరాజుకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

Guvvala BalarajuGuvvala Balaraju BJPAchampet constituencyTelangana BJPRamachander Rao

