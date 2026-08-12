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తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మసాల దినుసుల కల్తీ కేటుగాళ్లు.. హెచ్ ఫాస్ట్ సీరియస్ యాక్షన్..

Spice Adulterators: కల్తీ ఆహార పదార్థాల వ్యాపారం  ప్రజారోగ్యంతో చెలగాటమాడుతోంది. ప్రజలు నిత్యం వినియోగించే మాసాలా దినుసుల్లో కల్తీ చేసి కోట్లు గడించే మాఫియాను హైదరాబాద్ హెచ్ ఫాస్ట్ అధికారులు ఆటకట్టించారు. హైదరాబాద్ పరిసరాల్లో మసాలా దినుసుల ప్రాసెస్ స్థావరాలపై నిఘాపెట్టిన పోలీసు అధికారులు ముడిపదార్థాలను భారీస్థాయిలో సీజ్ చేశారు. 13 మసాలా వ్యాపార సంస్థలను గుర్తించి కేసులు నమోదుశారు. కిరాణా దుకాణాలకు సరఫరా అవుతున్న కల్తీ ఆహార పదార్థాలు ఎక్కడినుంచి వస్తున్నాయి? హోటళ్లకు ఎక్కడినుంచి మసాలా దినుసులు అందుతున్నాయని నిఘా ఉంచిన హెచ్ ఫాస్ట్ బృందం.. కల్తీ స్థావరాలను గుర్తించి భారీగా ఆహార వస్తువులు, మసాలా దినుసులను సీజ్ చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 12, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:35 AM IST
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మసాల దినుసుల కల్తీ కేటుగాళ్లు.. హెచ్ ఫాస్ట్ సీరియస్ యాక్షన్..
Image Credit: Spices (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మసాల దినుసుల కల్తీ కేటుగాళ్లు.. హెచ్ ఫాస్ట్ సీరియస్ యాక్షన్..
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