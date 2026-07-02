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Harish Rao: తెలంగాణ భవన్ వద్ద హైటెన్షన్.. హరీష్ రావు అరెస్ట్.. మరోసారి హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు..

Harish rao arrested:  తెలంగాణ భవన్ నుంచి మాజీ మంత్రి హరీష్ రావ్ గన్ పార్క్ వద్దకు వెళ్తుండగా పోలీసులు భారీగా చేరుకుని ఆయన్ను అడ్డుకున్నారు. దీంతో కార్యకర్తల మధ్య తోపులాట జరిగింది. దీంతో హారీష్ రావు కింద పడిపోయారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 02, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 12:13 PM IST
Harish Rao: తెలంగాణ భవన్ వద్ద హైటెన్షన్.. హరీష్ రావు అరెస్ట్.. మరోసారి హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు..
Image Credit: harishrao(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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