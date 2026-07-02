/Harish Rao: తెలంగాణ భవన్ వద్ద హైటెన్షన్.. హరీష్ రావు అరెస్ట్.. మరోసారి హీటెక్కిన తెలంగాణ రాజకీయాలు..

Harish rao arrested by Telangana police: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అప్పుల మీద చర్చకు సిద్దమా..? అంటూ సవాల్ విసిరారు. దీనికి కేటీఆర్ రెడీ అన్నారు. మరోవైపు గన్ పార్క్ వద్ద ముగ్గురు మంత్రులు పొన్నం ప్రభాకర్, అజరుద్దీన్, మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ తదితరులు వేచి చూస్తున్నారు. మరోవైపు తెలంగాణ భవన్ వద్దకు కూడా మాజీ మంత్రులు, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు చేరుకున్నారు. హరీష్ రావు తెలంగాణ భవన్ నుంచి గన్ పార్క్ కు వెళ్తుండగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.
బ్రేకింగ్ న్యూస్
హరీష్ రావుని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
తోపులాటలో కింద పడిపోయిన హరీష్ రావు
తెలంగాణ భవన్ వద్ద ఉద్రిక్తత
ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నామా పోలీసుల పహారాలో ఉన్నమా అంటూ ప్రశ్నించిన హరీష్ రావు
అక్రమ అరెస్టులతో ఏం సాధిస్తారు అంటూ ప్రశ్న https://t.co/3eqNETm4A4 pic.twitter.com/hLsaRlfA2Y
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 2, 2026
మంత్రులు చేసిన సవాల్ తో తాను గన్ పార్క్ వద్దకు వెళ్తున్నానని అన్నారు. సవాల్ చేసి పోలీసులతో అడ్డుకొవడం ఏంటని హరీష్ రావు మండిపడ్డారు. అన్ని ఆధారాలతో గన్ పార్క్ కు వెళ్తున్నానని అన్నారు. గొడవలకు వెళ్లడంలేదని, అడ్డుకొవడం అప్రజాస్వామికమన్నారు.
కింద పడిపోయిన మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు..
మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కారులో వెళ్తుండగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ఎంతగా చెప్పిన వినక పోవడంతో ఆయన ఇక లాభంలేదని కారులో నుంచి దిగి పోలీసుల్ని పక్కకు తప్పుకొవాలని చెబుతు ముందుకు దూసుకెళ్లారు. ఈ క్రమంలో ఒక్కసారిగా ఆయన కింద పడిపోయారు. వెంటనే కార్యకర్తలు అప్రమత్తమై హరీష్ రావును పైకి లేపారు. దీంతో బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు, పోలీసులకు మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. తెలంగాణ భవన్ వద్ద హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది.
ముఖ్యంగా గురుకులాల్లో అవినీతి, అప్పులపై చర్చలపై తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. పక్కా ఆధారలతో చర్చలకు వస్తుండగా పోలీసులుతో అడ్డుకొవడం ఏంటని హరీష్ రావు ఏకీపారేశారు. అంతే కాకుండా తాను ముగ్గురు మంత్రులకు ఫోన్ కాల్స్ లు చేశానని ఫోన్ రింగ్ అవుతున్న ఎవరు ఆన్సర్ చేయలేదని హరీష్ రావు అన్నారు.
మీడియా ముఖంగా చర్చకు వస్తున్న తనను కావాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పోలీసులతో అడ్డుకొవడంను చూస్తుంటే వారు నైతికంగా ఓడిపోయినట్లేనంటూ హరీష్ రావు సెటైర్లు వేశారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు హరీష్ రావుతో పాటు పలువురు బీఆర్ఎస్ నేతల్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
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