/Harish Rao: తెలంగాణకు సాగు, తాగు నీరు లేకుండా కుట్రలు.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao fires on cm revanth reddy govt: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ముఖ్యంగా నదీ జలలా చుట్టురా ఏపీ, తెలంగాణల మధ్య వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఏపీకి నదీజలాలు తరలి పోతున్న కనీసం పట్టించుకోవడంలేదన్నారు. దీని వల్ల తెలంగాణ రైతులు నష్టపోతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు. గోదావరి రివర్ మానేజ్మెంట్ బోర్డు 18 వ తేదీన సమావేశం ఉందని పేర్కొన్నారు. గోదావరి జలాలు పైన ఇరు రాష్ట్రాలతో సమావేశం జరుగనుందన్నారు.
ఎజెండా చూసి అయినా ప్రభుత్వం స్పందించలేదన్నారు. తెలంగాణ భవష్యత్ ని ఆగం చేసే విదంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చర్యలున్నాయన్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణకు ద్రోహం తలపెట్టాలని చుస్తే రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు మౌనం వహిస్తున్నాడని మండిపడ్డారు. కేసీఆర్ గారి హయాంలో కట్టిన 7 ప్రాజెక్ట్ లు పైన రివ్యూ చేయమంటుందని పేర్కొన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రతిపాదిస్తే grmb ఎజెండాలో పెట్టిందన్నారు. త్యాగాలు పునాదుల పైన తెలంగాణ రాష్ట్రము సాధించు కున్నామన్నారు. ముగ్గురు ముఖ్యమంత్రులు కర్ణాటక లో కలిసిన తరవాత ఈ అంశం చర్చ జరిగిందని అంటున్నారని, వారం రోజులైన దీనిపై ఎందుకు అడగరన్నారు. మేము అడిగే వరకు స్పందించట్లేదన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కోసం మేము పోరాటం చేస్తామన్నారు.
బీ ఆర్ ఎస్ అధికారంలో ఉండి ఉంటే ఈ ఎజెండా పెట్టె ధెర్యం ఏపీకి లేదన్నారు. బనకచర్ల కట్ట వద్దని తెలంగాణ ఎందుకు ప్రత్తిపాదించట్లేదన్నారు. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ సీఎం చంద్రబాబుతో.. రేవంత్ రెడ్డి లోపయాకరి ఒప్పందం చేసుకున్నాడని తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు.
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