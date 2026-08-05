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Harish Rao: తెలంగాణకు సాగు, తాగు నీరు లేకుండా కుట్రలు.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao on water disputes: చంద్రబాబు నాయుడు తెలంగాణకు ద్రోహం తలపెట్టాలని చూస్తే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు మౌనం వహిస్తున్నాడని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. అంతే కాకుండా.. చంద్రబాబు అంటే  సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి భయమంటూ సెటైర్లు వేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 05, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 01:03 PM IST
Harish Rao: తెలంగాణకు సాగు, తాగు నీరు లేకుండా కుట్రలు.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: harishrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Harish Rao: తెలంగాణకు సాగు, తాగు నీరు లేకుండా కుట్రలు.!. సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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