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Harish rao: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్ పేరు పొగొడుతుండు.!. హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

22 a land controversy: 2008లో రాజశేఖర్ రెడ్డి ULC భూములను రద్దు చేశాడని, కానీ రేవంత్ రెడ్డి ఇవాళ మీ భూములు 2008 కంటే ముందు ULC(అర్బన్ ల్యాండ్ సీలింగ్)లో ఉన్నాయని నిషేధిత జాబితాలో పెట్టాడంటూ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై సంచలన ఆరోపణలు చేశాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 26, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:51 PM IST
Harish rao: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్ పేరు పొగొడుతుండు.!. హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: harishrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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