/Harish rao: సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హైదరాబాద్ పేరు పొగొడుతుండు.!. హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao fires on cm revanth reddy govt: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం 22 ఏ భూముల వివాదం చుట్టు తిరుగుతున్నాయి. దీనిపై బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. తాజాగా.. మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కూకట్ పల్లి పరిధిలోని భూముల అమ్మకాలపై ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. దీనిలో భాగంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి బాధితులను పట్టుకొని కబ్జాదారులు అంటున్నాడన్నారు. ఇది సుప్రీంకోర్టు నియమనిబంధనలను ఉల్లంఘించినట్లే అని మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ భూములను అమ్ముకుంటూ, అసైన్డ్ భూములను లాక్కుంటూ, ప్రజల భూములను నిషేధిత జాబితాలో పెట్టిన రేవంత్ రెడ్డి అసలైన కబ్జాదారుడని ఎద్దేవా చేశారు.
22-Aను వ్యతిరేకిస్తున్న వాళ్ళు కబ్జాదారులని రేవంత్ రెడ్డి అంటున్నాడని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వల్ల ఇబ్బందులు పడుతున్న ఈ ప్రజలు కబ్జాదారులా?.. లేదా రాత్రికి రాత్రి భూములను నిషేధిత జాబితాలో పెట్టిన ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే కబ్జాదారో ప్రజలు చెప్పాలన్నారు. కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బులు పెట్టి కట్టుకున్న ఇళ్ళల్లో 40,50 ఏళ్ల నుండి జీవిస్తున్న ఈ ప్రజలు కబ్జాదారులా?.. అని హరీష్ రావు తీవ్ర వ్యాఖ్యలుచేశారు. కూకట్పల్లి హౌసింగ్ బోర్డు భూముల అమ్మకంపై స్థానికులు, ప్రజాప్రతినిధుల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
కేసీఆర్ హయాంలో కరువు పూర్తిగా తొలగిపోయిందన్న హరీశ్రావు తెలిపారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక మళ్లీ నీటి కష్టాలు మొదలయ్యాయని విమర్శలు గుప్పించారు. కూకట్పల్లిలో నీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉందన్నారు.
బీఆర్ఎస్ హయాంలో ప్రభుత్వ భూములను అమ్మలేదని, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కోట్ల విలువైన ప్రభుత్వ భూములను విక్రయిస్తోందని ఆరోపించారు. అన్ని ప్రభుత్వ స్థలాలు అమ్మేస్తే.. చివరకు బొంద పెట్టేందుకు కూడా స్థలం ఉండదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఎస్సీ, ఎస్టీలకు సంబంధించిన భూములను సైతం అమ్ముతున్నారని ఆరోపించారు.
ప్రజల ఆస్తులను ప్రభుత్వం ఒక్కొక్కటిగా విక్రయిస్తోందని విమర్శలు చేశారు. రాత్రికి రాత్రే భూములను కబ్జా చేస్తున్నారని, హైడ్రా పేరుతో ప్రజలకు నిద్ర లేకుండా చేస్తున్నారని విమర్శలు గుప్పించారు. కేసీఆర్ హైదరాబాద్కు పేరు తీసుకొస్తే.. రేవంత్రెడ్డి ఆ పేరు పోగొడుతున్నారని వ్యాఖ్యలు చేశారు.
హైదరాబాద్లో విదేశీ పెట్టుబడులు తగ్గిపోతున్నాయని ఆరోపించారు. సీలింగ్ భూములను సైతం విక్రయించి తర్వాత సారీ చెబుతున్నారని విమర్శించారు. ప్రజల ఆస్తులను కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదేనని...ప్రభుత్వ భూముల అమ్మకాలను వెంటనే నిలిపివేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజా ఆస్తుల పరిరక్షణ కోసం బీఆర్ఎస్ పోరాటం కొనసాగిస్తుందని హరీశ్రావు తెల్చి చెప్పారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.