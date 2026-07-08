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  • /Harish Rao: సీఎం రేవంత్, ఉత్తమ్‌ను ఉరితీసిన తప్పులేదు.. కాళేశ్వరం వివాదంపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Harish Rao: సీఎం రేవంత్, ఉత్తమ్‌ను ఉరితీసిన తప్పులేదు.. కాళేశ్వరం వివాదంపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Harish rao on keleshwaram project: తుమ్మిడి హట్టి వద్ద 152 మీటర్లకు మహారాష్ట్ర ఒప్పుకున్నట్టు డాక్యుమెంట్ ఉంటే బయట పెట్టాలని సీఎం రేవంత్ కు హరీష్ రావు సవాల్ విసిరారు.  అంతే కాకుండా తమ  రిపోర్ట్ ద్వారానే గోదావరి నది ద్వారా ఎల్లంపల్లికి నీళ్లు తీసుకొని పోయారని రిటైర్డ్ ఇంజనీర్ బృందం ఘోష కమిషన్ కీ చెప్పిందని విషయంను గుర్తు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 08, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:29 PM IST
Harish Rao: సీఎం రేవంత్, ఉత్తమ్‌ను ఉరితీసిన తప్పులేదు.. కాళేశ్వరం వివాదంపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: harishrao(file)Source: Bureau

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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