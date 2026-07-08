Harish rao PowerPoint presentation on kaleshwaram project: తెలంగాణ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం మరోసారి హీటెక్కాయి. ముఖ్యంగా ఎల్ నినో ప్రభావంతో వర్షాలు లేక రైతన్నలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో బీఆర్ఎస్ నేతలు కాళేశ్వరంతో పాటు పలు ప్రాజెక్టుల్లో నీళ్లు ఉన్నా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మోటర్లతో వదలడంలేదని మండిపడ్డారు. ఈ క్రమంలో ప్రాజెక్టుల వివాదంపై మరోసారి బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తెలంగాణ భవన్ లో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటెషన్ నిర్వహించారు. దీనిలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ గురించి వివరిస్తు కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చెరిగారు.
నదుల్లో పుష్కలంగా నీరు ప్రవహిస్తున్నా, మోటార్లను నడపకపోవడం రేవంత్, ఉత్తమ్ల క్రిమినల్ నిర్లక్ష్యమని తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. నీటిపారుదల మంత్రిగా ఉత్తమ్, ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ ఇద్దరూ పూర్తిగా విఫలమయ్యారని ఏకీపారేశారు. ఇద్దర్ని ఉరితీసిన తప్పులేదని మండిపడ్డారు. దేవాదుల వద్ద మోటార్లను ఎందుకు ఆన్ చేయడం లేదని..? అక్కడ NDSA గానీ, మరే ఇతర అభ్యంతరాలు గానీ లేవు కదా.. రేవంత్?.. అని ప్రశ్నించారు.
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబుకు గురుదక్షిణగా తెలంగాణకు వినియోగించాల్సిన నీటిని ఆంధ్రప్రదేశ్కు వదులుతున్నారని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. కట్టిన ఇల్లు, పెట్టిన పొయ్యిలా అన్నీ కేసీఆర్ చేసి పెట్టినా, సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి పాలన చాత కావడంలేదని విమర్శించారు. అబద్ధాలు చెప్పడంలో రేవంత్కు నోబెల్ బహుమతి ఇవ్వొచ్చని మండిపడ్డారు. రేవంత్, నువ్వు నిన్న చెప్పిన ప్రతి అబద్ధానికీ, ప్రతి అక్షరానికీ నేను సమాధానం చెబుతానంటూ ట్రబుల్ షూటర్ హరీష్ రావు సవాల్ విసిరారు.
తుమ్మిడి హట్టి వివాదంలో ఒక్కసారైనా మీరు మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కలవలేదని ప్రశ్నించారు. అంతే కాకుండా.. తుమ్మిడి హట్టి వద్ద 152 మీటర్లకు మహారాష్ట్ర ఒప్పుకున్నట్టు డాక్యుమెంట్ ఉంటే బయట పెట్టు రేవంత్.. నేను రాజీనామా చేస్తానని మండిపడ్డారు. ఒక వేళ డాక్యుమెంట్ లేకుంటే.. బయటకు వచ్చి తప్పాయింది అని తెలంగాణ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కీ నిజం మాట్లాడితే తల పగులుతుందని శాపం ఉన్నట్టుందని హరీష్ రావు సెటైర్లు వేశారు.
ప్రాణహిత చేవెళ్ళ ప్రాజెక్ట్ నీటి సామర్ధ్యం 16 టి ఎం సి లు, 141 టి ఎం సి కాళేశ్వరం నిలువు సామర్ధ్యం ఉందన్నారు. కొడంగల్ నారాయణపేట లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ 1450 కోట్ల జీవో , 4300 కోట్లుకు ఎందుకు పెరిగిందో చెప్తావా అంటూ మండిపడ్డారు. నీ ఇంటి పేరు ఏనుమల రేవంత్ రెడ్డి కాదు అబద్ధాలు రేవంత్ రెడ్డి అని పెట్టుకొ అంటూ ఏకీపారేశారు. రేపు మూసి కీ వచ్చే నీళ్లు కాల్లేశ్వరం నీళ్ళేనని, కాలం మంచిగా లేదు అని మెడిగడ్డ నుంచి నీళ్లు తీసుకొని రావాలన్నారు.
కాంగ్రెస్ హయాంలో సుంకేశాల కూలిపోవడం, పెద్దవాగు కొట్టుకోపోయిందని , వట్టెం పంప్ హౌస్ మునిగిపోయిందని గుర్తు చేశారు. మీరు బాంబులు పెట్టి చెక్ డ్యామ్ లను పేల్చేశారని, Slbc టన్నెల్ కూలిపోయ 8 మంది చనిపోతే వారి శవాలను కూడా తీసుకొని రాలేని దౌర్బాగ్యస్థితిలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వముందని తీవ్ర స్థాయిలో హరీష్ రావు విమర్శించారు.
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