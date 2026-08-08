Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Harish Rao: నిరుద్యోగులంటే ఎందుకింత కక్ష..?.. హైడ్రా పోస్టుల రచ్చపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Harish Rao: నిరుద్యోగులంటే ఎందుకింత కక్ష..?.. హైడ్రా పోస్టుల రచ్చపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Harish rao fires on cm revanth reddy: హైడ్రా నోటిఫికేషన్ అనగానే తెలంగాణ వ్యాప్తంగా నిరుద్యోగులు సరూర్ నగర్  ఇండోర్ స్టేడియంకు భారీగా నిరుద్యోగ అభ్యర్థులు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో భారీగా తోపులాట చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనపై మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 08, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 01:11 PM IST
Harish Rao: నిరుద్యోగులంటే ఎందుకింత కక్ష..?.. హైడ్రా పోస్టుల రచ్చపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: harishrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Harish Rao: నిరుద్యోగులంటే ఎందుకింత కక్ష..?.. హైడ్రా పోస్టుల రచ్చపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
2
3
4
5