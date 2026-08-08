/Harish Rao: నిరుద్యోగులంటే ఎందుకింత కక్ష..?.. హైడ్రా పోస్టుల రచ్చపై హరీష్ రావు సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Harish rao fires on cm revanth reddy: తెలంగాణలో మరోసారి నిరుద్యోగుల అంశం రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే దీనిపై బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ ల మధ్య మాటల తూటాలు పేలుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హైడ్రాను ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. హైడ్రాపై కోర్టులు ఎన్నిసార్లు మొట్టికాయలు వేసిన సీఎం రేవంత్ ఉన్నత న్యాయస్థానాలకు ఈ వివాదాలపై వెళ్తామని హైడ్రా తన ప్రత్యేకమైన అభిమానంను చాటుకుంటున్నారు. తాజాగా.. హైడ్రాలో 150 డ్రైవర్ పోస్టుల భర్తీకి హైడ్రా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. దీంతో ఈవెంట్స్లో పాల్గొనేందుకు నిరుద్యోగులు భారీగా తరలిరావడంతో ఒక్కసారిగా తోపులాట జరిగింది.
Unemployed Youth Gather at Saroor Nagar Stadium for HYDRAA Jobs
Officials are making arrangements to manage the crowd and ensure that the recruitment process is conducted smoothly. pic.twitter.com/lpsp8IIeSZ
— Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) August 8, 2026
డ్రైవర్ పోస్ట్ల కోసం రాష్ట్రంలోని నలుమూల నుంచి వేలాది మంది నిరుద్యోగ యువత ఈరోజు తెల్లవారుజామున 4 గంటల నుంచే భారీగా సరూర్నగర్ స్టేడియానికి చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు కూడా నిరుద్యోగుల్ని కంట్రోల్ చేయలేకపోయారు. దీనిపై పెద్ద గందర గోళం తలెత్తింది. నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాల భర్తీని ఆన్ లైన్ లో భర్తీ ప్రక్రియ నిర్వహించాలని కోరారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై బీఆర్ఎస్ మాజీ మంత్రి హరీష్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులు అంటే మీ ప్రభుత్వానికి ఎందుకు ఇంత కక్ష రేవంత్ రెడ్డి?.. అంటూ ఎక్స్ వేదికగా విరుచుకు పడ్డారు. అధికారం కోసం ఎన్నికల సమయంలో విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులను నెత్తిన పెట్టుకున్నారు. ఉద్యోగాలు ఇస్తామని హామీలు గుప్పించారు. ఇప్పుడు అదే నిరుద్యోగులు ఉద్యోగాల కోసం రోడ్ల మీదకు వస్తే వారి పట్ల ఇంత కర్కశంగా వ్యవహరిస్తారా?.. అంటూ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై పైర్ అయ్యారు.హైడ్రాలో కేవలం 150 డ్రైవర్ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇస్తే వేలాది మంది నిరుద్యోగులు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు తరలివచ్చారన్నారు. ఇది నిరుద్యోగుల తప్పా? లేక ఉద్యోగాలు కల్పించడంలో విఫలమైన మీ ప్రభుత్వం తప్పా? .. అని కాంగ్రెస్ సర్కారును ఏకీపారేశారు.
ఇంజనీరింగ్ చదివిన విద్యార్థులను ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో “క్రిమినల్ వేస్ట్” అని అవమానించడం, ఉద్యోగాల కోసం వచ్చిన నిరుద్యోగులను అధికారులు దుర్భాషలాడటం చూస్తుంటే “యథా రాజా.. తథా అధికారులు” అన్న సామెత గుర్తుకొస్తోందని సెటైర్లు వేశారు. అధికారుల నోటివెంట ఇలాంటి మాటలు రావడం మరింత బాధాకరమన్నారు. ఉద్యోగం కోసం వచ్చిన యువతను గౌరవంగా చూడాల్సిన అధికారులు వారినే అవమానిస్తే ఇక ఈ ప్రభుత్వం ఎవరి కోసం పనిచేస్తున్నట్టు?.. అని ఆవేదన వ్యక్తంచేశారు.
అధికారంలోకి వచ్చిన మొదటి ఏడాదిలోనే రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. 32 నెలలు దాటింది, ఆ హామీ ఏమైందని.. రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు నిజంగా భర్తీ చేసి ఉంటే.. ఈరోజు 150 డ్రైవర్ పోస్టుల కోసం వేలాది మంది నిరుద్యోగులు ఇలా క్యూలలో నిలబడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేదా?.. అంటూ కాంగ్రెస్ సర్కారును నిలదీశారు.
నీ రెండు లక్షల ఉద్యోగాల హామీ బోగస్...నీ జాబ్ క్యాలెండర్ బోగస్..నిరుద్యోగులకు నువ్వు ఇచ్చిన హామీలు బోగస్ అంటూ విమర్శించారు. మీ పాలనలో ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న యువతలో నిరాశ పెరుగుతోంది. నోటిఫికేషన్లు సక్రమంగా రాకపోవడంతో పీజీ, పిహెచ్డి వంటి ఉన్నత విద్య చదివిన యువత కూడా చిన్నచిన్న పోస్టుల కోసం పోటీ పడాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడిందన్నారు.
ఇది ముమ్మాటికీ ప్రభుత్వ వైఫల్యానికి నిదర్శనం.
ఉద్యోగాలు ఇవ్వాల్సిన ప్రభుత్వం ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం లేదన్నారు. విద్యార్థులకు భరోసా ఇవ్వాల్సిన ముఖ్యమంత్రి ఏకంగా విద్యార్థులపైనే అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నాడని విమర్శలు గుప్పించారు. నిరుద్యోగులు మీపై జాలి అడగడం లేదు. మీరు ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేయాలని అడుగుతున్నారని సెటైర్లు వేశారు. ఉద్యోగం అడగడం నేరం కాదు.. ప్రశ్నించడం నేరం కాదు..ప్రభుత్వాన్ని నిలదీయడం నేరం కాదన్నారు.
ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేని ప్రభుత్వం కనీసం ఉద్యోగం కోసం వచ్చిన నిరుద్యోగులను గౌరవించడం నేర్చుకోవాలని హరీష్ హితవు పలికారు. ఉద్యోగాల కోసం వచ్చిన నిరుద్యోగులపై అనుచితంగా, అసభ్యంగా మాట్లాడిన అధికారులపై వెంటనే క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. నిరుద్యోగుల్ని అవమానించినందుకు విద్యార్థి, నిరుద్యోగలోకానికి ప్రభుత్వం క్షమాపణ చెప్పాలని హరీష్ రావు డిమాండ్ చేశారు.
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