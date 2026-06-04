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Harish Rao: భారతదేశంలో 6 డీఏలు పెండింగ్‌లో పెట్టిన రాష్ట్రం ఇదే.. రేవంత్ సర్కారుపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Harish rao fires on cm Revanth reddy: రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఇటీవల జరిగిన తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ సంబరాల రోజు ఏదైన శుభవార్త చెప్తారా అని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రిటైర్డు ఉద్యోగులు ఆశతో ఎదురు చూశారని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలుచేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 04, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 07:58 PM IST
Harish Rao: భారతదేశంలో 6 డీఏలు పెండింగ్‌లో పెట్టిన రాష్ట్రం ఇదే.. రేవంత్ సర్కారుపై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: harishrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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