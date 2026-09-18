/Harish Rao: నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకం.!. కాంగ్రెస్ నేతల సిద్దిపేట పర్యటనపై హరీష్ రావు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Harish rao slams on congress leaders visit row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం 22 ఏ భూముల వివాదం అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. దీనిపై అపోసిషన్ పార్టీలు సీఎం రేవంత్ ప్రభుత్వంను ఏకీపారేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్, కేటీఆర్, హరీష్ రావు భారీగా భూములు దోచుకున్నారని ఆరోపణలు గుప్పించారు. అంతే కాకుండా.. అధికారులకు దీనిపై కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. భూకబ్జాల వివరాలు బైటపెట్టాలన్నారు. కాంగ్రెస్ నేతలను సిద్దిపేట్, కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్, కేటీఆర్ జన్వాడ ఫామ్ హౌస్ లను పర్యటించి అక్కడి భూకబ్జాలపై ఆరా తీయాలన్నారు. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ ఎంపీల సిద్దిపేట పర్యటనపై హరీష్ రావు సెటైరిక్ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
కాంగ్రెస్ వాళ్లు 3వేల మంది పోలీస్ బందోబస్తుతో నా తోట చూడడానికి వస్తున్నారట
బుల్లెట్ ప్రూఫ్ బస్సు, అంత మంది పోలీసులతో ఎందుకు వస్తున్నారు, అంత భయమెందుకు?
నా ఇంటికి వస్తే కడుపునిండా భోజనం పెట్టి నేనే దగ్గరుండి నా తోట అంతా తిప్పి చూపిస్తా కదా
– హరీష్ రావు pic.twitter.com/JhlzQgTtev
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 18, 2026
కాంగ్రెస్ వాళ్లు సిద్దిపేటకు వస్తున్నరంట.. నా భూములు చూసి పోతారంట..దీని కోసం వందల మంది పోలీసులు, బుల్లెట్ ప్రూఫ్ బండ్లు, రోప్ పార్టీలు ఎందుకన్నారు. డ్రోన్లు పెట్టీ ఫోటోలు తీయడం ఎందుకని నిలదీశారు. అయితే.. తాను సిద్దిపేట్లోనే ఉన్నానని నాకు చెబితే అన్ని ఏర్పాటు చేస్తానన్నారు.
మంచిగ కడుపు నిండ అన్నం తినిపించి దగ్గరుండి కంటి నిండా తోట అన్నీ చూపిస్తానని చెప్పుకొచ్చారు. కానీ ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పాలని, అబద్ధాలు చెప్పవద్దన్నారు.. నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకమని, అన్ని ఎన్నికల అఫిడవిట్లలో నా భూములు, ఆస్తుల వివరాలు స్పష్టంగా చెప్పినట్లు హరీష్ రావు క్లారిటీ ఇచ్చారు.
సర్వే నెంబర్లతో సహా భూముల వివరాలు ఇచ్చినామని, రామంచల 13 ఎకరాలు ఉంటే లేని పోనీవి చెప్పుతున్నారన్నారు. నేను దాచింది ఏముందని.. నువ్వు కొత్తగా బయట పెట్టేది ఏముందంటూ సీఎం రేవంత్ పై సెటైర్లు వేశారు. మీ కాంగ్రెస్ నేతల్లా నేను కబ్జాలు పెట్టలేదని, ప్రజల సొమ్ము దోచుకోలేదన్నారు.
సిద్దిపేట ప్రజలు నా పని చూసి ఏడు సార్లు గెలిపించి, నన్ను దీవించాని చెప్పుకొచ్చారు. మీరు అంత భయపడాల్సిన అవసరం లేదని.. మా సిద్దిపేట అంటేనే ప్రేమ, ఆప్యాయతకు, ఆతిథ్యానికి చిరునామా అంటూ కితాబిచ్చారు. సిద్దిపేటకు ఎవరు వచ్చినా కడుపునిండా అన్నం పెడతాం ప్రేమగా మాట్లాడుతామని చెప్పుకొచ్చారు. కాంగ్రెస్ నేతలు.. అంత మంది పోలీసులు పెట్టుకొని భయపడుకుంటూ రావాల్సిన అవసరం మీకు లేదని హరీష్ రావు క్లారిటీ ఇచ్చారు.
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