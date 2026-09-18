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Harish Rao: నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకం.!. కాంగ్రెస్ నేతల సిద్దిపేట పర్యటనపై హరీష్ రావు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Harish rao fire on congress leaders: మీ కాంగ్రెస్ నేతల్లాగా నేను కబ్జాలు పెట్టలేదు, ప్రజల సొమ్ము దోచుకోలేదంటూ హరీష్ రావు సెటైర్లు వేశారు. అంతే కాకుండా.. సిద్దిపేట ప్రజలు నా పని చూసి ఏడు సార్లు గెలిపించి నన్ను దీవించారంటూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 18, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:40 PM IST
Harish Rao: నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకం.!. కాంగ్రెస్ నేతల సిద్దిపేట పర్యటనపై హరీష్ రావు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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