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Harish Rao: రేవంత్ దగ్గర బూతులు తప్ప విషయం లేదు.!. తెలంగాణ సీఎంపై హరీష్ రావు ఖతర్నాక్ పంచ్‌లు..

Harish rao counter to cm revanth reddy:  మేడిగడ్డ గేట్లు మూసివేయకుండా కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ మోటర్లు ఎలా ఆన్ చేస్తారని రేవంత్ రెడ్డి అంటున్నాడని ఆయన చెప్పిన మాటలు విని చాలా జాలేస్తుందని హరీష్ రావు సెటైర్లు వేశారు.  రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లు దీనిపై ఇప్పటికే అసలు విషయం చెప్పిన తర్వాత కూడా రేవంత్ రెడ్డికి సోయి రాలేదని హరీష్ రావు ఎద్దేవా చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 12, 2026, 12:14 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 12:16 PM IST
Harish Rao: రేవంత్ దగ్గర బూతులు తప్ప విషయం లేదు.!. తెలంగాణ సీఎంపై హరీష్ రావు ఖతర్నాక్ పంచ్‌లు..
Image Credit: harishrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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