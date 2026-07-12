Harish slams on cm revanth reddy govt: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీఆర్ఎస్ ల మధ్య కన్నెపల్లిపంప్ హౌస్, మేడిగడ్డ గేట్లు తెరవడం అంశంపై వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వర్సెస్ హరీష్ రావు, కేటీఆర్ లు పరస్పరం తీవ్ర విమర్శలు చేసుకుంటున్నారు.ఈ క్రమంలో ఇటీవల సీఎం రేవంత్ రెడ్డిచేసిన వ్యాఖ్యలకు మరోసారి మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు కౌంటర్ ఇచ్చారు. రైతులకు మంచి నీళ్లు ఇవ్వాలంటే రేవంత్ తమ రక్తంను పొలాల్లో చల్లాలని అంటున్నారని అన్నారు. ఒక వేళ రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వడానికి రేవంత్ రెడ్డికి మా రక్తమే అడ్డమైతే.. ఆ రక్తాన్ని అయినా ఇవ్వడానికి మేము సిద్ధమని హరీష్ రావు పేర్కొన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి రక్తపిపాసి మనస్తత్వానికి ఈ వ్యాఖ్యలే నిదర్శనమన్నారు. పాపం పండిన నాడు హిట్లర్కు పట్టిన గతే రేవంత్ రెడ్డికి పడుతుందన్నారు.
రేవంత్ రెడ్డి 31 నెలల్లో బూతులు తప్ప విషయం నేర్చుకోలేదన్నారు. మేడిగడ్డ గేట్లు మూసివేయకుండా కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ మోటర్లు ఎలా ఆన్ చేస్తారు అని రేవంత్ రెడ్డి అంటున్నాడని, మేడిగడ్డ గేట్లు మూసివేయకుండానే కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ మోటర్లు ఆన్ చేయవచ్చన్న కనీస అవగాహన ముఖ్యమంత్రికి లేకపోవడం దౌర్భాగ్యమన్నారు.
రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లు ఈ విషయం చెప్పిన తర్వాత కూడా రేవంత్ రెడ్డికి సోయి రాలేదని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై హరీష్ రావు నిప్పులు చెరిగారు. అంతే కాకుండా.. ఉన్న విషయం బైటపెడితే రిటైర్డ్ ఇంజనీర్లను జైలులో వేస్తా అని రేవంత్ రెడ్డి అంటుండని విమర్శలు గుప్పించాడు. వాళ్ళు చెప్పినట్లు మోటార్లు ఆన్ చేస్తే మీరు చెప్పిన అబద్ధాలు, దుష్ప్రచారం బైట పడుతుందని నీళ్లు ఇవ్వకుండా అడ్డు పడుతున్నారని రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.
2004 ఏళ్లంపల్లి ప్రాజెక్ట్ కి శంకుస్థాపన చేశారని, బీ ఆర్ ఎస్ అధికారంలోకి వచ్చిన తరవాత నీటి పారదల శాఖ మంత్రిగా 10 వెల ఎకరాల భూ సేకరణ చేయడం జరిగిందన్నారు. 13,200 ఇండ్లు కట్టి అక్కడ ఉన్న వారిని షిఫ్ట్ చేశామన్నారు.
డెడ్ స్టోరేజ్ తీసివేస్తే కేవలం ఎల్లంపల్లిలో 4 tmc ల నీరు మాత్రమే ఉందన్నారు.
సమస్యను పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తావా, పంతాలు పట్టింపులుకు పోతావా రేవంత్ రెడ్డి అంటూ చురకలు పెట్టారు. 65 మెట్రిక్ లక్షల మెట్రిక్ టన్నెల్ వాపీ దాన్యం మేము అధికారంలోకి వచ్చిన 2014 -2015 ఉందన్నారు. ఆ తర్వాత.. 2 కోట్ల 68 లక్షలు మెట్రిక్ టన్నల్ దాన్యం మేము దిగిపోయే సమయానికి పండిందన్నారు. గురు దక్షిణ చెల్లిస్తున్మావు కాబట్టే నువ్వు నీళ్లు కిందకి వదులుతున్నావంటూ మండిపడ్డారు. దేవాదలలో 205 tmc లో ఎత్తిపోయ్ వచ్చన్నారు. అన్ని పంప్ లో ఎందుకు ఆన్ చేస్తాలేవని ప్రశ్నలు కురిపించారు. రేపో మాపో దేవాధులకు పోతాం నీ తప్పుని ప్రజలకు చూపిస్తామన్నారు.
93 వెల 872 కోట్ల రూపాయలు కాంగ్రెస్, బీ ఆర్ ఎస్ ఖర్చు పెట్టిందన్నారు. నీకు పిల్లనిచ్చిన మామే చెప్పిండు లక్ష కోట్ల కాదు ప్రాజెక్ట్
కనీసం లక్ష ఎకరాలు నీళ్లు ఇచ్చావా అంటూ మండిపడ్డారు. ఆర్మీ ఇంజనీర్ లు తీసుకోచ్చి ఏమి పీకలేక పడగొట్టినావని సీఎం రేవంత్ పై విమర్శలు గుప్పించారు. Ndsa ఏర్పాటు చేయడం తప్పిదం అని గతంలో ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి అన్న విషయంను గుర్తు చేశారు.
ఇప్పుడు ఆయనకు ఆది భగవద్గీత, బైబిల్, ఖురాన్ అంట అని విమర్శలు గుప్పించారు. రాష్ట్రంలో కరువు ఛాయలు అలముకుంటున్నాయా అని ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న శాస్త్రవేత్తలు చెప్పుతున్న విషయంగుర్తుచేశారు. పంతాలు, పట్టింపులుకు పోవద్దని, అవసరమైతే క్రెడిట్ మొత్తం తీసుకోవాలన్నారు. మా మీద కక్ష తో నీళ్లను కిందకు వదిలి రైతులకు నష్టం కల్గించవద్దన్నారు.
ఈటల రాజేందర్ తో నేను మాట్లాడక చాలా రోజులయిందని, వారికున్న అవగాహన తో మాట్లాడారన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి కి నా గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు ఉందా..?.. అనిసవాల్ విసిరారు. చొక్కాలు మార్చినట్టు పార్టీ లు మార్చేటోడుకి నేను సమాధానం చెప్పాలా ..?.. అంటూ కాంగ్రెస్ పై నిప్పులు చెరిగారు. తన పుట్టుక బీ ఆర్ ఎస్ .. నా చావు బీ ఆర్ ఎస్ పార్టీ అని హరీష్ రావుస్పష్టం చేశారు.
షాబాద్ హత్య కేసులో నిందితుడికి రేవంత్ రెడ్డికి తేడా లేదన్నారు. నిన్న రేవంత్ రెడ్డి మాటలు చూస్తే అలానే అనిపించిందన్నారు. షాబాద్ ఘటన మీద పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్పందించాడు.
కానీ మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి/హోంమంత్రి మాత్రం స్పందించలేదన్నారు. ఇంత పెద్ద ఘటన జరిగితే, నిన్న మధ్యాహ్నం ఒక పోలీస్ ఉన్నతాధికారి గోల్ఫ్ ఆడుతూ టైమ్ పాస్ చేశాడని ఎద్దేవా చేశారు. నిందితుల్ని ఇంకా గుర్తించక పొవడం ఏంటని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై హరీష్ రావు నిప్పులు చెరిగారు.
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