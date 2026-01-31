English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో హృదయ విదారక ఘటన.. రైలు కింద పడి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురి సామూహిక ఆత్మహత్య!

Tragedy 3 Members Suicide on Hyderabad Railway Track: హైదరాబాదులో ఘోర విషాదం నెలకొంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మేడ్చల్ జిల్లా పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. మృతులంతా బోడుప్పల్ లోని హరితహారం కాలనీకి చెందినవారుగా గుర్తించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. వీరి మృతికి గల కారణాలను దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 31, 2026, 12:45 PM IST

Tragedy 3 Members Suicide on Hyderabad Railway Track: హైదరాబాద్‌లో అంతులేని విషాదం నెలకొంది. ఏ కష్టం వచ్చిందో తెలియదు కానీ ఓకే కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు రైలు కిందపడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. పోలీసుల ప్రకారం మృతులు బోడుప్పల్ హరితహారం కాలనీకి చెందిన పి విజయశాంతి రెడ్డి (35), ఆమె కుమారుడు విశాల్ రెడ్డి, కూతురు చైతన్య రెడ్డిగా గుర్తించారు.

 ప్రమాదం గురించి తెలుసుకున్న పోలీసులు ఘటన స్థలాలకి చేరుకొని ఆరా తీశారు. ఇక వారు ఆత్మహత్యకు గల కారణాన్ని విచారిస్తున్నారు. అయితే శనివారం తెల్లవారుజాము 2 :30 గంటల సమయంలో చర్లపల్లి సెక్షన్ పరిధిలోని గూడ్స్ రైలు లోకో పైలట్ వాకి టాకీ ద్వారా సమాచారం అందించారు. దీంతో పోలీసులు ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. వాళ్ళు పరిసర ప్రాంతాలను తనిఖీ చేశారు. రైల్వే పట్టాల మధ్యలో మూడు మృతదేహాలు పడి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. వీరంతా బోడుప్పల్ హరితవనం కాలనీకి చెందిన వారుగా గుర్తించారు.

 లోకో పైలట్ ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు పోలీసులు వీరిది ఆత్మహత్యగా భావిస్తున్నారు. వీరి వద్ద ఎలాంటి ప్రయాణ టికెట్లు కూడా లేవు. విలువైన వస్తువులు కూడా లభించకపోవడంతో పోలీసులు ఆత్మహత్యగా పరిగ భావిస్తున్నారు. ఇక పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహాలను గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. బీఎన్‌ఎస్‌ 194 ప్రకారం కేసు నమోదు చేసుకున్నారు. వీరి ఆత్మహత్యకు గల కారణాలను దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

 

 

తల్లి ఆమె ఇద్దరు పిల్లలు కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. చర్లపల్లి నుంచి ఘట్కేసర్ రైల్వే స్టేషన్ మధ్య ఈ ఆత్మహత్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. మృతులు బోడుప్పల్‌కు చెందిన విజయ (35), విశాల్ (17), చేతన (18) వయసుగా గుర్తించారు. అయితే ప్రస్తుతం విజయశాంతి కూతురు చేతన ఇంటర్ రెండో సంవత్సరం చదువుతుంది. ఇక కొడుకు విశాల్ రెడ్డి ఇంటర్ ఫస్టియర్ చదువుతున్నాడు. ఆమె భర్త సురేందర్ రెడ్డి ప్రస్తుతం నెల్లూరులో ఉంటున్నట్లు పోలీసులు నిర్ధారించారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hyderabad suicide newsHyderabad railway track suicidefamily suicide HyderabadBoduppal family tragedyHyderabad breaking news

