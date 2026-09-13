Hyderabad Heavy Rains Alert: హైదరాబాద్ ను అర్ధరాత్రి నుంచి వర్షాల బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురుస్తూనే ఉంది. ప్రధానంగా బేగంపేట్, యూసఫ్ గూడా, బోయిన్పల్లి, అల్వాల్, సికింద్రాబాద్, తార్నాక, జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్, మాదాపూర్, మణికొండ ప్రాంతాల్లో వర్షం బీభత్సంగా పడింది. హైదరాబాద్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే, ఇప్పటికీ వర్షం పడుతూనే ఉంది. పలు జిల్లాల్లోనూ రాత్రిపూట వర్షం కురిస్తుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
రాష్ట్రంలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఉదయం 8:30 గంటల వరకు అదిలాబాద్, అసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, భూపాల పల్లి జిల్లాలో అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని భారతీయ వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. అంతేకాదు రానున్న మూడు గంటల పాటు మెదక్, సిద్దిపేట, యాదాద్రి, మేడ్చల్, హనుమకొండ, భద్రాద్రి, ములుగు, వరంగల్ ప్రాంతాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ప్రధానంగా ఉత్తర పశ్చిమ, తూర్పు ప్రాంతాలకు కురిసిన భారీ వర్షం వల్ల హైదరాబాద్లో తడిసి ముద్దయింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ వర్షం జోరుగా పడుతూనే ఉంది. వర్షం ఇక ఉదయం 8 గంటల వరకు కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో నిరంతరాయంగా మోస్తారు నుంచి భారీగా కొన్నిసార్లు అవకాశం ఉందని వెదర్మ్యాన్ తెలిపారు. ఇక దక్షిణ హైదరాబాద్ ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
VIDEO | Telangana: Heavy rain lashes Hyderabad.
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) pic.twitter.com/bYAuUI2ldB
— Press Trust of India (@PTI_News) September 12, 2026
నాన్స్టాప్గా వర్షం..
నాన్ స్టాప్ గా కురుస్తున్న మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు యాదాద్రి, భువనగిరి, మేడ్చల్, మెదక్, సిద్దిపేటలో కూడా నమోదు కానున్నాయి. వర్షం మేఘాలు రాబోయే మూడు గంటల్లో జనగామ, హనుమకొండ ప్రాంతాల్లో కూడా విస్తరించి ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా వరంగల్, హనుమకొండ, కాజీపేటలో ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల మధ్య మోస్తారు నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
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