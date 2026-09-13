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బంజారాహిల్స్, కూకట్‌పల్లి, మాదాపూర్‌లో అర్ధరాత్రి భారీ వర్షం.. ఈ ఏరియాల్లో ఇప్పటికీ నాన్‌స్టాప్!

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రధానంగా హైదరాబాద్‌లో అర్ధరాత్రి నుంచి ఊహించని వర్షాలు ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అయితే ఇప్పటివరకు కూడా భారీ వర్షం కురుస్తూనే ఉంది.. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 13, 2026, 07:08 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 07:17 AM IST
బంజారాహిల్స్, కూకట్‌పల్లి, మాదాపూర్‌లో అర్ధరాత్రి భారీ వర్షం.. ఈ ఏరియాల్లో ఇప్పటికీ నాన్‌స్టాప్!
Image Credit: Hyderabad Heavy Rains Alert: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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