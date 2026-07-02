/జూలై 8 వరకు తెలంగాణలో వానలే వానలు..

Telangana Weather Update: తెలంగాణలోని రైతాంగం జూలై నెలపై భారీ ఆశలు పెట్టుకుంది. జూన్ నెలలో ఆశించిన వర్షాలు పడకపోవడంతో రైతాంగం మొత్తం నిరాశలో కూరుకుపోయింది. అయితే ఎల్నినో ప్రభావం ఉన్నా.. జూలై నెలలో మాత్రం తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు పడే అవకాశమే లేదని తేల్చి చెప్పడంతో రైతులతో పాటు సామాన్య ప్రజలు ఒకింత నిరాశలో కూరుకుపోయారు.
బంగాళాఖాతంలో ఈనెల 3న అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం..
ముఖ్యంగా వాయవ్య బంగాళాఖాతం పరిసరాల్లో ఈ నెల 3న అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నదని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో రానున్న వారం రోజుల పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్, తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు వెల్లడించారు.
జూన్లో వర్షాలు లేకపోవడంతో జులై, ఆగష్టుపైనే రైతుల ఆశలు..
రాష్ట్రంలో వానకాలం ప్రారంభమై నెల గడుస్తున్నా ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు పడకపోవడంతో రైతులంతా జూలై, ఆగస్టుపైనే ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అయితే, వాతావరణ శాఖ వెల్లడించిన సమాచారం ఆధారంగా జూలైలోనూ పెద్దగా వర్షాలు పడే అవకాశం లేదని అధికారులు చెప్పడం రైతాంగాన్ని ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నది. జూన్లో ఏకంగా 17 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం నమోదైనట్టు అధికారులు వెల్లడించారు.
ఐదు జిల్లాల్లో 50 శాతానికిపైగా లోటు వర్షపాతం..
తెలంగాణలో మొత్తం 131.4 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అవ్వాల్సింది. కానీ 111.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షాపాతం నమోదైంది. ఐదు జిల్లాల్లో 50 శాతానికిపైగా లోటు వర్షపాతం నమోదు అయినట్టు వాతావరణ శాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. గడిచిన ఐదారు రోజులుగా కురిసిన ఓ మోస్తరు వర్షాలతో కొన్ని జిల్లాల్లో లోటు శాతం కొంత మేరకు తగ్గింది. ఖమ్మం, నాగర్ కర్నూల్, రంగారెడ్డి, ములుగు, నల్గొండ, నారాయణపేట, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో మాత్రం సాధారణంగా కంటే కొంచెం ఎక్కువగా వర్షాలు పడ్డాయి.
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