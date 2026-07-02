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జూలై 8 వరకు తెలంగాణలో వానలే వానలు..

Telangana Rain Alert: తెలంగాణ సహా భారత దేశ వ్యాప్తంగా ఎల్ నినో ప్రభావంతో  నైరుతి ఋతుపవనాలు మందకొడిగా సాగుతున్నాయి. మరోవైపు కొన్ని ప్రాంతాల్లో అల్ప పీడన ద్రోణి కారణంగా ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. జూన్ నెలలో దాదాపు 15 నుంచి లోటు వర్షపాతం నమోదు అయిన తెలంగాణలో జూలై నెలలో ఈ నెల 8వ వరకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షపాతం నమోదు అయ్యే అవకాశాలున్నాయని ఐఎండీ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 02, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:09 AM IST
జూలై 8 వరకు తెలంగాణలో వానలే వానలు..
Image Credit: Telangana Rain Alert (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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