Heavy rain lashes several parts in Hyderabad: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మరోసారి వానలు దంచికొడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో పలు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే ఎడతెరిపిలేకుండా వానలు పడుతున్నాయి. ఆకాశంలో నల్లని మేఘాలు అలుముకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేశాడు. రానున్న రెండు గంటల్లో హైదరాబాద్ లో భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు పడతాయని తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ అలర్ట్ జారీ చేశాడు. దీని ప్రకారమే.. ఈస్ట్, వెస్ట్, సెంట్రల్ హైదరాబాద్ లో వానలు దంచికొడుతుంది. అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని అధికారులు సూచించారు.
ఇప్పటికే జగిత్యాల, సూర్యపేట,వికారాబాద్ జిల్లాలో వర్షం దంచి కొడుతుంది. ఇక హైదరాబాద్ లో ఇప్పటికే దట్టమైన నల్లని మేఘాలు అలుముకున్నాయి. నాగోల్ లో భారీ వర్షం పడింది.ఇక నగరం వ్యాప్తంగా చిరుజల్లులు కురిశాయి.
ఈ క్రమంలో నగరంలో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయి.. నారాయణగూడ ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ ముషీరాబాద్ చిక్కడపల్లి రాంనగర్ గోల పూర్ కాచిగూడ పరిసర ప్రాంతాల్లో కుండపోతగా వాన కురుస్తుంది. రోడ్లన్ని జలమయం అయ్యాయి. ట్రాఫిక్ కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. మ్యాన్ హోళ్లు పొంగిపోర్లుతున్నాయి. అత్యవసరం అయితే తప్ప బైటకు రావొద్దని, నిమజ్జనంకు గణేషులు తీసుకెళ్తున్న భక్తులుతగిన జాగ్రత్తలు పాటించాలని జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు కీలక సూచనలు చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.