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Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో దంచికొడుతున్న వర్షం.. రోడ్లన్ని జలమయం.. బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన అధికారులు..!

Rain alert in hyderabad: రానున్న రెండు నుంచి  మూడు గంటల్లో భారీ నుంచి అతిభారీగా వానలు పడతాయని తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ కీలక అలర్ట్ జారీ చేశారు. ముఖ్యంగా గణపయ్యల విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేస్తున్న వారంత జాగ్రత్తలు తీసుకొవాలని సూచించారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 19, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 06:14 PM IST
Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో దంచికొడుతున్న వర్షం.. రోడ్లన్ని జలమయం.. బిగ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన అధికారులు..!
Image Credit: hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో కుండ పోత వాన.. రోడ్లన్ని జలమయం.. అధికారులు బిగ్ అలర్ట్..
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