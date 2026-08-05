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హైదరాబాద్‌లో కుండపోత వర్షం.. ఏయే ప్రాంతాల్లో ఎంత వర్షపాతం నమోదు అయ్యిందంటే..!!

Hyderabad Rains: తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్ సహా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గత కొన్ని రోజులుగా కురుస్తోన్న వర్షాలకు జన జీవనం స్తంభించిపోయింది. ఇక సోమవారం నుంచి హైదరాబాద్‌లో కురుస్తోన్న వర్షం మధ్యలో కాస్త తెరిపి ఇచ్చినా.. నిన్న అర్ధరాత్రి వరకు వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 05, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:56 AM IST
హైదరాబాద్‌లో కుండపోత వర్షం.. ఏయే ప్రాంతాల్లో ఎంత వర్షపాతం నమోదు అయ్యిందంటే..!!
Image Credit: Hyderabad Rains (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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