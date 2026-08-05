Telangana Rain Alert: హైదరాబాద్లో ముఖ్యంగా ఆఫీసు టైమ్ ముగిసే సమయంలో వర్షం పడటంతో ఒక్కసారిగా ట్రాఫిక్ స్తంభించి పోయింది. మరోవైపు మెట్రో రైలు కిక్కిరిసి పోయాయి. ట్రాఫిక్ జామ్తో పాటు వర్షం నీరు రోడ్డుపై నిలిచి ఉండటంతో ఎక్కడా ఎలాంటి గుంత ఉందో తెలియక ప్రజలు తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు. మరోవైపు వాన నీటితో రహదారులు మునిగిపోవడంతో రోడ్డుపై ప్రయాణించే వారు తీవ్ర ఇక్కట్లపాలయ్యారు.
TSDPS సమాచారం ప్రకారం..
TSDPS అందించిన 24 గంటల వర్షపాతం వివరాల ప్రకారం, అనేక జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ నగర పరిధిలో మూడు కార్పోరేషన్స్ పరిధిలో ఉన్న జీహెచ్ఎంసీ, ఎంఎన్సీ, సీఎన్సీ పరిధిలో నిన్న భారీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అత్యధికంగా షామీర్ పేట దేవర యాంజాల్లో 1.2 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. కీసర కలెక్టరేట్ ఆఫీసు పరిధిలో 1.13 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు శేరిలింగం పల్లి, కూకట్ పల్లి, గండి మైసమ్మ, దుండిగల్, కుత్బుల్లాపూర్ ప్రాంతాల్లో 0.7 సెం.మీ వర్షపాతం నుంచి 1 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
అటు ముషీరాబాద్, మల్కాజ్ గిరి, తిరుమలగిరి, కాప్రా, ఘట్ కేసర్, ఎల్.బీ.నగర్ ప్రాంతాల్లో అర సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అర సెంటీ మీటర్ వర్షపాతానికే పలు ప్రాంతాల్లో రోడ్లన్ని జలమయం అయ్యాయి.
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో అత్యధిక వర్షపాతం..
అటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో 4.83 సెం.మీ అత్యధిక వర్షపాతం నమోదు అయిందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నిజామాబాద్ ఇందల్ వాయ్, యడపల్లి, మెదక్ జిల్లాలో రెగోడోలో 4.1 సెం.మీ వర్షపాతం నుంచి 4.5 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు నిర్మల్ జిల్లా పొంఖడ, సంగారెడ్డి, మెదక్ సహా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో 3 సెం.మీ నుంచి 3.5 సెం.మీ మధ్య వర్షపాతం నమోదు అయింది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అప్రమత్తతతో ఉంది. డిజాస్టార్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ (DRF) బృందాలు, HYDRAA (హైడ్రా), మున్సిపల్ సిబ్బంది కలిసి ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను సమీక్షించి రోడ్లపై నిలిచిన నీటిని తొలిగించే పనుల్లో నిమగ్నమయ్యారు.
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