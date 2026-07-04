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హైదరాబాద్‌లో ముసురు.. ఐదు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు..

Telagana Rains: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్ప పీడనం కారణంగా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. నిన్న సాయంత్రం నుంచే హైదరాబాద్‌లో ముసురు మొదలైంది. అటు 5 ఐదు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసాయి. ఈ రోజు రేపు కూడా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 04, 2026, 07:58 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 07:58 AM IST
హైదరాబాద్‌లో ముసురు.. ఐదు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు..
Image Credit: Telangana Rain Alert (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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