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హైదరాబాద్‌లో దంచికొట్టిన వర్షం.. అంత ఆగమాగం..

Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌ లో వర్షం దంచికొట్టింది. నిన్న సాయంత్రం నుంచి రాత్రి దాకా ఎడతెరపు లేకుండా కురిసిన భారీ వర్షానికి రోడ్లన్నీ జలమయం అయ్యాయి. దీంతో పలు కాలనీలు నీట మునిగాయి. ఆఫీసుల నుంచి ఇళ్లకు వెళ్లే సమయంలో వర్షం కురవడంతో ట్రాఫిక్‌కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. హైదరాబాద్‌లో మెయిన్ ఏరియాల్లో వర్షపాతం నమోదు అయింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 29, 2026, 06:16 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:45 AM IST
హైదరాబాద్‌లో దంచికొట్టిన వర్షం.. అంత ఆగమాగం..
Image Credit: Hyderabad Rains (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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