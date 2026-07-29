Big Alert to Hyderabad: నిన్న సాయంత్రం నుంచి కురుస్తోన్న వర్షాలకు హైదరాబాద్ మొత్తం ఆగమాగం అయింది. వర్షాలకు రోడ్లపై నీళ్లు నిలిచిపోవడంతో పలు చోట్ల ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. మొత్తంగా దిల్సుఖ్ నగర్, ఉప్పల్, జూబ్లీ హిల్స్, బంజరా హిట్స్, ఫిల్మ్ నగ్, ఖైరతాబాద్, లక్డీకాపూల్, ఎల్బీ నగర్, వనస్థలిపురం, హయత్నగర్, సికింద్రాబాద్, లోతుకుంట, నాంపల్లి, కోఠి, మలక్పేట్, చైతన్యపురి, కొత్తపేట,ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. అదే సమయంలో బేగంపేట్, సికింద్రాబాద్, మణికొండ, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, హైటెక్ సిటీ, కొంపల్లి, పాత నగరం, అంబర్పేట్, కాచిగూడ ప్రాంతాల్లోనూ కుండపోత వర్షం పడటంతో రహదారులపై భారీగా నీరు నిలిచిపోయింది.
ఎక్కడికక్కడ స్తంభించిపోయిన ట్రాఫిక్, ఇబ్బందులు పడ్డ వాహనదారులు..
పలుచోట్ల వాహనాలు ట్రాఫిక్ తీవ్రంగా స్తంభించి, ఉద్యోగులు, ప్రయాణికులు గంటల తరబడి వానలోనే నిలిచిపోవాల్సి వచ్చింది. భారీ వర్షంతో పాటు ఈదురు గాలులు వీచడంతో నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. చెట్ల కొమ్మలు విరిగి రోడ్లపై పడటంతో రాకపోకలకు ఆటంకం కలిగింది.
రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా, డీఆర్ఎఫ్, జీహెచ్ఎంసీ బృందాలు..
పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకుని హైడ్రా, డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ , జీహెచ్ఎంసీ మాన్సూన్ ఎమర్జెన్సీ బృందాలు వెంటనే రంగంలోకి దిగి సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. నీరు నిలిచిన ప్రాంతాల్లో డ్రైనేజీలను శుభ్రం చేస్తూ, ట్రాఫిక్ను నియంత్రించే చర్యలు చేపట్టారు. మరో రెండు రోజుల పాటు హైదరాబాద్లో భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్లు వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటకు రావొద్దని నగరవాసులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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