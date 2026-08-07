Hyderabad Weather Update: రాజధాని హైదరాబాద్పై వరుణుడు విరుచుకుపడ్డాడు. నిన్న రాత్రి 9 గంటల నుంచి ప్రారంభమైన వర్షం అర్ధరాత్రి, తెల్లవారఝాము వరకు పడుతూనే ఉన్నాయి. దాదాపు మూడు మున్సిపల్ కార్పోరేషన్స్ పరిధిలో భారీ వర్షం పడింది. గత కొన్ని రోజులుగా భాగ్యనగరంలో ఈ రేంజ్ వర్షం పడలేదు. భారీ వర్షాలకు నగరంలోని రోడ్లన్ని జలమళయం అయ్యాయి. ముఖ్యంగా ఖైరతాబాద్, ట్యాంక్ బాండ్ నెక్లెస్ రోడ్, సికింద్రాబాద్, రాంనగర్, అశోక్ నగర్, ఉప్పల్, గోల్కొండ, నల్లగండ్ల, శేరిలింగం పల్లి, జూబ్లీహిల్స్, బంజారా హిల్స్, పంజాగుట్ట, అమీర్ పేట, నిజాంపేట, లాల్ బజార్, మల్లాపూర్, మైలార్ దేవ్ పల్లి, చార్మినార్, చాంద్రాయణ గుట్ట, పిసల్ బండ, దిల్ సుఖ్ నగర్ ప్రాంతాల్లో వర్షం నీరు రోడ్లపై నిలిచిపోవడంతో రాత్రి నగరం నుంచి ఏపీ, తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాల్లో వెళ్లే ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
ఇక మెహదీపట్నం, నాచారం, బాలాపూర్ వెళ్లే మార్గాల్లో రోడ్లపై రెండు అడుగుల మేర నిలిచిపోవడంతో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. పలు ప్రాంతాల్లో చెరువులోని అలుగు బయటకు వచ్చాయి. 9 తర్వాత కురవడంతో చాలా మంది అప్పటికే ఉద్యోగాలు ముగించుకొని ఇంటి బాట పట్టడం కాస్తంత రిలీఫ్ అని చెప్పాలి.
ఇక నిన్న ఘట్ కేసర్లోని ఘన్ పూర్ సర్కిల్ 6లో అత్యధికంగా 4.3 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. అటు సింగపూర్ టౌన్ షిప్, పోచారం ప్రాంతాల్లో 4.1 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. సికింద్రాబాద్ బన్సీలాల్ పేటలో 3 సెంటీ మీటర్లు..జూబ్లీ హిల్స్లో 2.9 సెం.మీ.. పీర్జాదిగూడలో 2.8 సెం.మీ.. ముషీరాబాద్, తార్నాక, బోరబండ, కవాడీగూడాలో 2.7 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. దాదాపు మిగతా హైదరాబాద్ మూడు మున్సిపల్ కార్పోరేషన్స్ పరిధిలో 1 సెం.మీ నుంచి 1.7 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది.
విద్యుత సరఫరాకు అంతరాయం..
భారీ వర్షాలకు తోడు ఈదురు గాలులకు పలు చోట్ల విద్యుత్ తీగలు తెగిపడ్డాయి. పలు చోట్ల గంటల తరబడి విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
నిజామాబాద్లో అత్యధిక వర్షపాతం..
ఇక నిజామాబాద్ జిల్లా కక్మర్ పల్లిలో అత్యధిక 9.75 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదు అయింది. జక్రాన్ పల్లిలో 7.83, సిరికొండలో 7.58, సిద్ధిపేట 7.58 సెం.మీ, ముస్తాబాద్ అవునూర్లో 7.25 సెం.మీ, రాజన్న సిరిసిల్ల ఎల్లారెడ్డి పేటలో 6.9 సెం.మీ , కొమరంభీమ్, రంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, మేడ్చల్ మల్కాజ్ గిరి జిల్లాల్లో దాదాపు 4 సెం.మీ నుంచి 6 సెం.మీ మధ్య వర్షపాతం నమోదు అయినట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఈ రోజు రేపు హైదరాబాద్తో పాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఉదయం ఓ మోస్తరుగా వర్షాలు పడినా.. సాయంత్రం మాత్రం భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
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