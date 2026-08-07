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హైదరాబాద్‌లో దంచి కొట్టిన వర్షం.. ఈ సీజన్‌లో ఇదే అత్యధికం..

Hyderabad Rains: గత కొన్ని రోజులుగా ఎన్నడు లేనట్టుగా హైదరాబాద్‌లో వర్షం దంచి కొట్టింది. ఒక ఏరియాకు పరిమితం కాకుండా.. అన్ని మూడు మున్సిపల్ కార్పోరేషన్స్ పరిధిలో భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో గత కొన్ని రోజులుగా ఎన్నడూ లేనట్టుగా చాలా చోట్ల నీళ్లు నిలిచిపోయాయి. దాదాపు 10 ప్రాంతంలో కురవడంతో ప్రజలు ఊపరి పీల్చుకున్నారు. ఈ రోజు కూడా నగర వ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 07, 2026, 05:32 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:40 AM IST
హైదరాబాద్‌లో దంచి కొట్టిన వర్షం.. ఈ సీజన్‌లో ఇదే అత్యధికం..
Image Credit: Hyderabad Heavy Rains (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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హైదరాబాద్‌లో దంచి కొట్టిన వర్షం.. ఈ సీజన్‌లో ఇదే అత్యధికం..
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