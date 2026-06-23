Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Hyderabad Rains: తెలంగాణలో మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు.. మునిగిన హైదరాబాద్..

Hyderabad Rains: తెలంగాణలో మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు.. మునిగిన హైదరాబాద్..

Hyderabad Rain Alert: తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్‌‌ను వర్షం ముంచెత్తింది. మాములు కొద్ది పాటి వర్షాలనికి రోడ్లు జలమయమయ్యాయి. పాలకులు మారినా..  హైదరాబాద్‌లో వర్షపు నీరు పోవడానికి ఎన్ని పనులు చేస్తున్నా.. భారీ వర్షపాతం నమోదు అయితే తట్టుకోలేని స్థితిలో మన నాలాలు, డ్రైనేజీ సిస్టం ఉంది. దీంతో వర్షం పడినపుడల్లా రోడ్లపై నీళ్లు నిలుస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 23, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:13 AM IST
Hyderabad Rains: తెలంగాణలో మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు.. మునిగిన హైదరాబాద్..
Image Credit: Hyderabad Rain Alert (ZEE News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hyderabad Rains: తెలంగాణలో మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు.. మునిగిన హైదరాబాద్..
Hyderabad Rains3 min ago
2
The Red Bag Teaser18 min ago
3
8th Pay Commission data collection 202628 min ago
4
Rain alert40 min ago
5
Messi World Record56 min ago