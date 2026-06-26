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ముసురేసిన హైదరాబాద్.. నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు..

Hyderabad Rains:  హైదరాబాద్‌లో నిన్న మొత్తం ఎండలు దంచి కొట్టాయి. పలు ప్రాంతాల్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి కూడా. అయితే అర్ధరాత్రి నుంచి భాగ్యనగరంలో వాతావరణం పూర్తిగా మారిపోయింది. ఉదయం నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో చిరు జల్లులు పడుతున్నాయి. మొత్తంగా హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా ఆకాశం మేఘావృతమైపోయింది. దీంతో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 26, 2026, 08:38 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:38 AM IST
ముసురేసిన హైదరాబాద్.. నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు..
Image Credit: Hyderabad Rains (ZEE News/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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ముసురేసిన హైదరాబాద్.. నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు..
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