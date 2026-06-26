/ముసురేసిన హైదరాబాద్.. నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు..

Rain Alert for Hyderabad: భాగ్యనగరం ముసురేసింది. తెల్లవారుజాము నుంచే పలు చోట్ల తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడుతున్నాయి. మొత్తంగా చూసుకుంటే గత రెండు మూడు రోజులుగా చూసుకుంటే హైదరాబాద్లో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారిపోయింది. ఆకాశం పూర్తిగా మబ్బులతో కమ్ముకుపోయింది. నైఋతి ఋతుపవనాలు ప్రభావంతో నగరంలో పలుచోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
తెల్లవారుజాము నుంచే నగరంలో అక్కడక్కడ కురుస్తున్న వర్షాలు..
తెల్లవారుజాము నుంచే నగరంలో అక్కడక్కడ వర్షాలు మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. నేడు, రేపు భాగ్యనగరంతో పాటు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ముఖ్యంగా కుమురంభీం, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, ఆదిలాబాద్, నారాయణపేట్, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని సూచించింది.
ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు..
అంతేకాదు పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. పలు ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. దీంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ జారీ చేసింది. అంతేకాదు ప్రజలు బయటకు వెళ్లేటపుడు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. ఈ రోజు విద్యాసంస్థలకు సెలవు ఉండటం మూలానా.. వర్షాలు పడినా.. అంతగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యే పరిస్థితులు తక్కువగా ఉన్నాయి. కానీ ఐటీ కంపెనీలు, మిగిలిన ఆఫీసులు యథావిధిగా ఉండటం మూలానా ఉదయం, సాయంత్రం కార్యాలయాలు ప్రారంభం అయ్యే సమయాలతో పాటు ఆఫీస్ అవర్స్ ముగిసే సమయానికి ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయని తెలిపింది. ప్రజలు ప్రత్నామ్నాయ రూట్లలో వెళితే బెటర్ అని సూచిస్తున్నారు.
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