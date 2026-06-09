/Rain Alert: తెలుగు రాష్ట్రాలకు బిగ్ రెయిన్ అలర్ట్.. నైరుతి ఆగమనంతో విస్తారంగా వర్షాలు..

Andhra Pradesh Telangana Rain Alerts: ఇప్పటికే దక్షిణాదిలో కేరళ, కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాలను తాకిన ఋతుపవనాలు సోమవారం తెలంగాణలో జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలను తాకాయి. నేడు, రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నైరుతి ఋతుపవనాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తరించనున్నాయి. దీంతో ఉభయ రాష్ట్రాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ద్రోణి ప్రభావం..
మరోవైపు ఉత్తర ప్రదేశ్ నుంచి తెలంగాణ మీదుగా కోస్తాంధ్ర వరకు ఉపరితల ద్రోహి కొనసాగుతుంది. దీనివల్ల పలు ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయి. నేడు ఆంధ్ర ప్రదేశ్లోని అనంతపురం, నంద్యాల, కర్నూలు, ప్రకాశం, పల్నాడు, కడప, సత్యసాయి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని ఐఎండీ తెలిపింది.
అటు తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో నేడు, రేపు భారీ వర్షాలు కురవనున్నట్టు తెలంగాణ వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఋతుపవనాల ప్రభావంతో ఈ రోజు నల్గొండ, మహబూబా బాద్, హనుమకొండ, ఖమ్మం, నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజలు చెట్ల కింద, కరెంట్ స్తంభాల కింద ఉండరాదని తెలిపింది. మరోవైపు ఇతర జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఈ నెల 14 వరకు తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడనున్న నేపథ్యంలో ఆయా జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింద వాతావరణ శాఖ.
మొత్తంగా మృగశిర కార్తె ప్రవేశించడంతోనే ఎండలకు పులిస్టాప్ పడటంతో పాటు ఏకంగా నైరుతి ఋతుపవనాల ఆగమనంతో సోమవారం తెలంగాణలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురిశాయి. సూర్యపేట జిల్లా మఠంపల్లిలో అత్యధికంగా 11.1 సెంటీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదు అయింది. రంగారెడ్డి జిల్లా కందకూరు మండలం రాచులూరులో 8.7 సెంటీ మీటర్లు.. మహేశ్వరంలో 7.3 సెంటీ మీటర్లు..నల్గొండ జిల్లా దామరచర్లలో 7.2 సెంటీమీరట్ల వర్షపాతం నమోదు అయినట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
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