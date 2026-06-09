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Rain Alert: తెలుగు రాష్ట్రాలకు బిగ్ రెయిన్ అలర్ట్.. నైరుతి ఆగమనంతో విస్తారంగా వర్షాలు..

Big Rain Alert: నిన్న మొన్నటి వరకు ఎండలతో అల్లాడిన ప్రజలకు తెలంగాణ వాతావరణ శాఖ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఇప్పటికే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నైరుతి ఋతుపవనాల ప్రవేశంతో తెలంగాణ, ఏపీ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు పడనున్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 09, 2026, 07:59 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:59 AM IST
Rain Alert: తెలుగు రాష్ట్రాలకు బిగ్ రెయిన్ అలర్ట్.. నైరుతి ఆగమనంతో విస్తారంగా వర్షాలు..
Image Credit: Telangana AP Rain Alert (ZEE Telugu News/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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